Besorgte Besucher: Warum sterben im Schlossgarten so viele Kröten?

Wie die Stadt berichtet, haben sich in den vergangenen Tagen Schlossparkbesucher gemeldet, die vermehrt tote Erdkröten am und im Schlossgartensee entdeckt hatten. Die Stadt gibt Entwarnung: Es bestehe kein Grund zur Sorge.

Die Erklärung für die Beobachtungen: "Viele Erdkrötenweibchen sind nach der anstrengenden Wanderung aus ihrem Winterquartier im Hardtwald und dem anschließenden Paarungs- und Laichprozess einfach so erschöpft, dass sie noch im oder am Laichgewässer auf 'natürliche Weise' sterben", so die Erklärung. Betroffen seien 15 bis 35 Prozent der weiblichen Tiere.

Um den Kröten den Ausstieg aus dem Schlossgartensee zu erleichtern, habe man Betonrampen und andere Ausstiegshilfen angelegt. "Auch die kleinen, leicht zu übersehenden Jungkröten, die im Frühsommer das Gewässer verlassen, haben es so leichter", erklärt die Stadt. In sehr großer Zahl würden sie sich dann auf den Weg zum Sommerquartier in den Gehölzbeständen des Schlossgartens oder im Hardtwald machen.

Um den See herum ist nach Aussage der Stadt im Frühsommer besondere Vorsicht geboten. Sie empfiehlt Besuchern, eventuell kleine Umwege einzuplanen, um die Tiere nicht zu gefährden.