Wer in Karlsruhe einen neuen Reisepass oder Personalausweis benötigt, muss nun nicht mehr zwei Mal zum Amt gehen. Die Stadt bietet ab sofort einen Lieferservice für die beantragten Dokumente an.

"Ab sofort bietet das Ordnungsamt Karlsruhe einen zusätzlichen Service für seine Kunden an und diesen ganz passend zum Geburtsort des Laufrad-Erfinders Karl Drais und zu dem in diesem Jahr gefeierten Jubiläum '200 Jahre Fahrrad'", so Oliver Langewitz, Karlsruher Event GmbH, in einer Pressemeldung.

"Wer einen Personalausweis oder Reisepass beantragt hat, kann sich diesen ab sofort per Fahrradkurier direkt nach Hause zustellen lassen", freut sich Björn Weiße, Leiter des Ordnungs- und Bürgeramtes. Bisher waren für die Karlsruher Bürger hierfür stets zwei Ämtergänge notwendig.

Beim ersten Termin mussten die persönlichen Daten erfasst werden und auch künftig muss dieser Schritt erfolgen, um den Antragsteller identifizieren zu können. Das beantragte Dokument musste dann in Folge bei der Bundesdruckerei bestellt werden, dann war ein zweiter Gang für den Kunden notwendig, um das neue Dokument ausgehändigt zu bekommen.

Jeder Vierte nutzt den Service bereits

Das Ordnungsamt suchte hier einen Weg, um eine Alternative anbieten zu können, die den Aufwand für die Bürger reduziert. Eine Zustellung mit der Post war nicht möglich, da die zustellende Person vom Antragsteller hierzu bevollmächtigt werden muss, um eine Aushändigung des Dokuments vonseiten des Ordnungsamts zuzulassen.

Mit einem Fahrradkurier konnte dieses Problem nun gelöst werden. Der Antragsteller unterzeichnet bei der Beantragung des Personalausweises oder Reisepasses eine Vollmacht, die den Fahrradkurier ermächtigt, das Dokument entgegen nehmen und zustellen zu dürfen. Der Kurier dokumentiert hierbei, ob das Dokument persönlich zugestellt werden konnte oder ob dieses in den Briefkasten eingeworfen worden ist. Die Art der Zustellung wird dann an das Ordnungsamt gemeldet.

Hier wurde der Karlsruher Anbieter Radkurier Karlsruhe beauftragt, der hierfür fünf Fahrradkuriere mit einer entsprechenden Vollmacht versehen hat. Diese fünf Fahrer sind in der vorgefertigten Vollmacht aufgeführt. Seit Dezember 2016 läuft der Testbetrieb und schon jetzt gibt es eine Nutzerquote von 26 Prozent, obwohl auf den Service bisher nur vor Ort mit Plakaten hingewiesen wurde.

Lieferung für drei Euro pro Haushalt

"Die Zustellung eines Ausweises per Fahrradkurier stellt für unsere Kunden eine große Erleichterung dar und reduziert so die bürokratischen Hürden für die Beantragung neuer Dokumente", so Ordnungsamtsleiter Weiße. "Der große Zuspruch bereits im Testbetrieb zeigt, dass dieser Service gerne genutzt wird und mit drei Euro pro Haushalt auch sehr kostengünstig ist", betont er.

Beantragen Familien zudem gleichzeitig mehrere Dokumente, zum Beispiel Pässe für die nächste Reise, muss die Gebühr nur einmal entrichtet werden. Nach Ende der Testphase geht das Ordnungsamt davon aus, dass dieser Service noch von deutlich mehr Personen genutzt werden wird.