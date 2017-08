Nicht immer muss ein Weihnachtsmarkt mehrere Wochen andauern: Der Friedrichstaler Weihnachtsmarkt eröffnet am 3. und 4. Dezember für nur zwei Tage seine Pforten. In dieser kurzen Zeit wird den Gästen viel Programm geboten.

Am kommenden Wochenende findet wieder der traditionelle Friedrichstaler Weihnachtsmarkt statt. Am Samstag, 3. Dezember wird Ortsvorsteher Lutz Schönthal den Weihnachtsmarkt gegen 15 Uhr eröffnen.

Neben dem vielfältigen Angebot der Weihnachtshütten wird zudem auch ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm an beiden Tagen für beste Unterhaltung sorgen. Für das leibliche Wohl sorgen rund dreißig Verkaufs- und Speisestände. Das verkündete die Stadt Stutensee in einer Pressemitteilung.

Kreativaustellung und Adventskonzert

Im Alten Rathaus wird es eine Foto-, Schmuck- und Puppenausstellung geben. Diese wird gegen 16 Uhr von Oberbürgermeister Klaus Demal eröffnet. Für gute Unterhaltung wird auch das Durlacher Drehorgelspielerduo sorgen. Eine Einstimmung auf die Advents- und Weihnachtszeit wird ein Adventskonzert in der evangelischen Kirche Friedrichstal am Sonntag um 18 Uhr bieten.

"Durch das große Engagement der Friedrichstaler Vereine und Schulen präsentiert sich der Friedrichstaler Weihnachtsmarkt auch in diesem Jahr wieder als besonders sehenswerter Anlaufpunkt in der Region für die Einstimmung auf die besinnliche Advents- und Weihnachtszeit", so Ortsvorsteher Lutz Schönthal.