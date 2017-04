Wer schon immer mal seine individuelle Zeit für die Strecke auf den Durlacher Turmberg messen wollte, kann das ab sofort tun. Denn jetzt ist der sogenannte "Turmbergomat" sowohl am Fuße als auch an der Spitze des Berges installiert und steht jedem Sport- und Bewegungsbegeisterten frei zur Verfügung.

Beim Turmbergrennen am Samstag, 27. Mai wird die Straße zum Turm des Karlsruher Hausberges zur Rennstrecke – und das bereits zum sechszehnten Mal. Seit Montag können Radsportbegeisterte, aber auch Wanderer, auch abseits des Renntermins die rund 1,8 Kilometer über die "Panoramastraße" und 120 Höhenmeter auf die Spitze erklimmen und dabei ihre Zeit messen.

Das jährliche Rennen musste 2014 pausieren - weil zu dieser Zeit die Turmbergterrasse umgebaut wurde. Doch die Veranstalter, der Verein "Karlsruher Lemminge", nutzten diese Zeit, um ein anderes Projekt zu planen, den Turmbergomat. Am Montag wurde die Zeitmessestelle offiziell vorgestellt.

Stempelkarten zeichnen Abfahrts- und Ankunftszeit auf

Es stand schon immer die Idee im Raum, den Menschen etwas zu bieten, das, im Gegensatz zum jährlichen Rennen, während des ganzen Jahres genutzt werden kann, so Klaus Musch, 1. Vorsitzender der Karlsruher Lemminge. Und so konnte nach dreieinhalb-jähriger Planungsphase der Turmbergomat eingeweiht werden. "Es gab nie Hindernisse, die nicht zu überwinden gewesen wären", beschreibt Musch die Zusammenarbeit mit dem Stadtamt Durlach.

Und so können ab sofort Radsportler aller Art, aber auch Fußgänger am Fuße des Berges beim Durlacher Friedhof in der Neßlerstraße auf eine Karte am Turmbergomat die aktuelle Zeit aufstempeln. Anschließend können sie den Berg erklimmen, um dann an der Spitze am Ziel-Automaten ein zweites Mal zu stempeln. Daraus ergibt sich die Zeit, die für die Strecke benötigt wurde. Das Angebot ist für die Nutzer kostenlos.

Die Karte kann dann mit Angaben zur eigenen Person versehen und eingeworfen werden. Die Karlsruher Lemminge werten die Zeitkarten wöchentlich aus und geben die Zeiten auf der Homepage des Turmbergomats (externer Link) bekannt. Der Rekord für die Strecke liegt derzeit bei unter vier Minuten.

Anlage funktioniert auch bei weniger Sonnenlicht

Die beiden Messanlagen sind solarbetrieben. Aber auch wenn die Sonne mal weniger scheint, ist der Betrieb gesichert: Dann sorgen die eingebauten Batterien für den nötigen Strom. Und bis auf wenige Wochen im Winter, steht die Anlage den Sportlern jederzeit zur Verfügung.

Auch die Durlacher Ortsvorsteherin Alexandra Ries freut sich über den Turmbergomat. Dieser würde den Turmberg als Freizeitattraktion noch attraktiver machen. Bereits jetzt sei beispielsweise der Waldseilpark auf der Spitze des Berges ein beliebtes Ausflugsziel. "Und jetzt zähle auch der Turmbergomat dazu", so Ries weiter. Mit dieser Messanlage könne man im Hinblick auf die Freizeit nun vor allem den Sport in Karlsruhe fördern.