vor 2 Stunden Philippsburg Beim Abbiegen übersehen: Motorradfahrer in Philippsburg schwer verletzt

Ein 55-jähriger Motorradfahrer ist am Sonntagabend gegen 18 Uhr bei einem Unfall in Philippsburg schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, hatte eine 59 Jahre alte Autofahrerin den Motorradfahrer beim Abbiegen in die Dammstraße übersehen.