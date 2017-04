Der Behindertensport hat es nicht leicht: Weil es nur eingeschränkte staatliche Förderungen gibt, sind viele Landesverbände auf Sponsoren angewiesen. Aber eine solche Akquise-Agentur geriet in die Schlagzeilen, weil nur einen geringen Teil der Gelder, vertraglich geregelt, weitergab.

Viel öfter als es ihm eigentlich lieb ist, war der Special Olympics Landesverband Baden-Württemberg (SOBW) in letzter Zeit in den Schlagzeilen. Eine Agentur hatte ungewöhnlich hohe Provisionen bei der Sponsorenakquise einbehalten - bis zu 60 Prozent der Einnahmen flossen so statt in den Sport für Menschen mit geistiger Behinderung in die Kassen der Stuttgarter Agentur Metatop. Das berichtet zuletzt der SWR.

ka-reporterin Sabine Klemm hatte von dieser Geschichte gehört und ka-news gebeten, zu recherchieren, wie die Dinge beim Landesverband Baden-Württemberg, der in Karlsruhe ansässig ist, in Sachen Sponsoring gelaufen sind.

Verbände sind frei in der Entscheidung

Fakt ist: Die Special Olympics bekommen in Deutschland - weil sie nicht als Sport-Fachverband anerkannt – nur eingeschränkte staatliche Fördergelder und sind deshalb auf Sponsoren angewiesen. Bei der Suche nach Sponsoren arbeiteten die Landesverbände Baden-Württemberg, Hessen und Hamburg bisher mit der Stuttgarter Vermittlungsagentur Metatop zusammen.

Die Agentur, die auch für den SOBW in Karlsruhe tätig war, äußert sich wie folgt: "Die Verbände sind frei darin, die Sponsorenakquise mit eigenen Mitarbeitern selbst in die Hand zu nehmen. Wenn sie unsere Sponsoring-Dienstleistungen in Anspruch nehmen und wir das gesamte Kostenrisiko tragen, kosten diese Geld, wie bei jedem anderen Unternehmen auch."

Weiter heißt es: "Wir legen Wert darauf, dass die gesponserten Verbände unstreitig sämtliche von uns vertraglich geschuldeten Leistungen erhalten haben und dies auch immer bestätigt haben. Wir haben auch unstreitig alle Leistungen gegenüber den Sponsoren vereinbarungsgemäß erbracht. Dies alles bleibt in der Berichterstattung in der Regel unerwähnt. Die Verbände aus können diversen Vergütungsmodellen wählen, um ein auf sie zugeschnittenes Konzept zu erhalten und damit ihre Ziele optimal zu verwirklichen."

Vertrag mit Metatop ist gekündigt

SOBW-Präsident Harald Denecken war auch auf mehrfache Nachfrage nicht zu einem Gespräch mit ka-news bereit. Doch in einer schriftlichen Stellungsnahme gibt Denecken zu verstehen: "In Anbetracht der zum Teil tendenziösen Berichterstattung über die Sponsorentätigkeit einer Agentur, die für unseren Verband Sponsorenpakete akquirierte, haben wir den Vertrag fristgerecht gekündigt. Da der Sport für Menschen mit einer geistigen Behinderung in Baden Württemberg keinerlei institutionelle Förderung erfährt, gilt unsere ganze Kraft im Ehrenamt, die erfolgreiche Arbeit für rund 4.500 Sportler fortzusetzen."