Baustelle oder freie Fahrt? Wo es in der Karlsruher Weststadt künftig wieder ein Durchkommen gibt - wir haben die Umleitungen und Freigaben für euch im Überblick!

Die westliche Kriegsstraße wird ab Sonntag, 11. September, zwischen Kühler Krug und Körnerstraße wieder für den Verkehr freigegeben. Die Gegenrichtung stadtauswärts ist bereits seit Mitte August für den Verkehr geöffnet.

Der Austausch von Pflaster und Betonplatten gegen Asphaltbeläge auf kompletter Fahrbahnbreite sowie die Gleiserneuerungen im Bereich der Körnerstraße sind abgeschlossen. Stadteinwärts können Autofahrer ab dem Weinbrennerplatz wieder die Anbindungen der Gartenstraße und B10 Kriegsstraße nutzen.

Trotz guter Baufortschritte können in der Schillerstraße und am Weinbrennerplatz hingegen leider nicht alle Arbeiten planmäßig abgeschlossen und die Weinbrennerstraße erst am Sonntag, 18. September, wieder für den Kfz-Verkehr freigegeben werden. Die Schillerstraße bleibt hingegen bis Sonntag, 25. September, für den Kfz-Verkehr gesperrt. Die Tramlinien 1 und 5 nehmen ebenfalls am 25. September ihren Fahrbetrieb in diesen Streckenabschnitten auf. Der seit Anfang Juli eingerichtete Schienenersatzverkehr (SEV) mit Bussen wird bis zum Ende der jeweiligen Baumaßnahmen fortgesetzt.

Warum verzögert es sich?

"Gründe für die Verzögerung im Bauablauf sind einerseits unvorhersehbare Erschwernisse bei den Leitungsverlegungsarbeiten in den Baufeldern sowie die klimatischen Bedingungen in den vergangenen Wochen", so die Verkehrsbetriebe Karlsruhe, der Netzservice der Stadtwerke Karlsruhe sowie das Tiefbauamt in einer gemeinsamen Pressemeldung, "Die teilweise sehr hohen Temperaturen im August führten zur Ausdehnung von Materialien, was Schweißarbeiten an den Gleisen oder Befestigungen in korrekter Lage erst nach Abkühlung möglich machte. Daher konnten manche Arbeiten erst in den kühleren Nachtstunden verrichtet werden."

In den nächsten Tagen müssten nun noch in der Schillerstraße und am Weinbrennerplatz wechselweise Leitungen im Gehwegbereich verlegt werden. Nach Einbau der Gleisanlagen zur Erneuerung der Bögen Schillerstraße zur Kaiserallee werden laut Bauherren die Straßenoberflächen hergestellt. Bis zum 18. September bleibt die Kaiserallee für den Kfz-Verkehr im Baustellenbereich nur einstreifig befahrbar, die Anliegerfahrbahn ist angebunden. Anschließend können Autofahrer wieder beide Fahrspuren in der Kaiserallee nutzen.

Bereits fertiggestellt sind laut den drei Bauherren die Gleisauswechslungen im Kreuzungsbereich Schiller-/Sophienstraße. Auch die Verkehrsflächen wurden bereits freigegeben. Am Weinbrennerplatz wird der Gleisanschluss in die Schillerstraße bis Ende dieser Woche abgeschlossen.

"Auch die Straßenbauarbeiten für den Rückbau der ehemaligen Haltestelle in der Kaiserallee samt Erstellung eines behindertengerechten Fußgängerüberwegs stehen vor der Fertigstellung. Die Umstellung der Ampelanlage auf Digitaltechnik soll am 16. und 19. September vollzogen werden. Hierbei kann es zu Einschränkungen im Verkehrsfluss kommen", heißt es in entsprechender Meldung. Bis Mitte Oktober sollen alle Restarbeiten beendet sein.