Karlsruhe bleibt weiterhin die Baustellenstadt. Für den Zeitraum der Sommerferien müssen sich die Bewohner der Fächerstadt auf zahlreiche neue Baugruben einstellen. Die Karlsruher Pendler kommen unterschiedlich gut mit der Situation zurecht. ka-news hat sich ins Getümmel gewagt.

Es ist später Mittag in der Karlsruher Oststadt: Die nächstgelegene Haltestelle zur ka-news-Redaktion, der Gottesauer Platz, ist an diesem Tag ersatzlos aufgehoben. Daran wird sich in den kommend fünf Wochen auch nichts ändern. Also wird zu Fuß in die Innenstadt marschiert.

Pendler der S1/S11 trifft es besonders hart

Linie 1, 2, 5, 6, S4, S5, S1/11 - schaut man in diesem Sommer auf die Umleitungspläne, beschleicht einen das Gefühl, dass in Karlsruhe nichts mehr fährt wie gewohnt. Besonders hart trifft es wohl alle Bahn-Pendler der Linie S1/S11.

Bis zum elften September fährt auf der Hardtbahn-Strecke praktisch gar nichts mehr. Bei der Fahrt zum städtischen Klinkum scheint zunächst alles wie immer, doch plötzlich biegt die Stadtbahn scharf links ab. Wen es nach Neureut, Eggenstein, Linkenheim oder Hochstetten zieht, der sieht sich ab der Hertzstraße gezwungen, auf den Schienenersatzverkehr (SEV) umzusteigen.

Ein ganzer Pulk an Menschen strömt hier aus der Bahn und wandert Richtung SEV. Zwei nette Herren in Grün empfangen die Gruppe. Sie weisen den Fahrgästen den Weg zur provisorisch eingerichteten Bus-Haltestelle. Knapp eine Woche sind die Mitarbeiter der Albtal-Verkehrsgesellschaft (AVG) hier schon im Einsatz.

"Eigentlich läuft es bisher ganz gut", erzählt einer der hilfsbereiten Männer, der seinen Namen nicht veröffentlichen möchte. "Die Änderungen und Fahrpläne sind gut ausgeschildert. Die Leute müssen insgesamt nur ein bisschen mehr lesen", grinst er.





Die Hertzstraße ist die letzte Station vor Hochstetten, die von Mitarbeitern der AVG und zwischenzeitlich auch eines Karlsruher Sicherheitsdienstes betreut wird. Deswegen sei hier die Verwirrung und das Auskunftsbedürfnis "besonders schlimm", schildert der AVG-Helfer.

"Am ersten Tag hat die Bahn den Bus verpasst"

Inzwischen ist kurz nach 15 Uhr: Der nächste SEV nach Hochstetten kommt in sechs Minuten. An der Haltestelle sitzt eine Mutter mit ihrem Sohn und wartet auf den Bus. Da sie in der Nordweststadt arbeite, sei sie täglich auf die Hardtbahn angewiesen, erklärt sie. Durch die aktuellen Bauarbeiten muss sie für ihren Arbeitsweg jetzt zirka eine Viertelstunde länger einplanen. Oft nimmt sie Umwege in Kauf, um dem Warten auf den nächsten Bus zu entgehen. Die Baumaßnahmen in den Sommerferien stoßen bei ihr aber trotzdem auf Verständnis: "Wann sollen sie denn sonst bauen?"



Ein wartender Eggensteiner kann dieses Verständnis nicht aufbringen. Seiner Meinung nach weist das ganze Umleitungssystem keinerlei Organisation auf: "Am ersten Tag hat die Bahn den Bus verpasst und am zweiten Tag der Bus die Bahn. Ich musste dann eine halbe Stunde warten", ärgert er sich. Er sei insgesamt viel später zu Hause und müsse 45 Minuten früher aufstehen, um ohne Verspätung zur Arbeit zu kommen. "Und ich wohne direkt an der Schweriner Straße in Eggenstein. Die Bauarbeiten an den Gleisen sind schon morgens unglaublich laut", beschwert er sich.

Karlsruher meistern Änderungen in der Innenstadt

Zurück in der Karlsruher Innenstadt wirkt die Situation weniger chaotisch. Schon von weitem leuchten einem gelbe Hinweiszettel und geänderte Fahrpläne an den Haltestellen entgegen, die Anzeigetafeln tickern die betroffenen Linien am laufenden Band und während der Fahrt werden Durchsagen zu den neuen Umsteigemöglichkeiten gegeben.

In den Bahnen spekulieren so manche Fahrgäste, wo die Linie denn nun eigentlich abbiegt. Auch an den Bahnsteigen helfen sich die Karlsruher gegenseitig weiter. "Die Ausschilderungen sind eigentlich ganz übersichtlich", findet eine Seniorin an der Herrenstraße.

Was ist das Fazit nach einer Stunde Bahnfahren im baustellengeplagten Karlsruhe? Die erwarteten überforderten Menschenansammlungen vor den KVV-Informationsboards sind auf jeden Fall ausgeblieben. Insgesamt scheinen die Karlsruher das Bahnchaos in den Sommerferien souverän zu meistern. Die einen reagieren verärgert, die anderen verständnisvoll. Doch jahrelange Übung mit Umleitungen und Bauarbeiten macht den Meister: Inzwischen scheinen die Bewohner der Baustellenstadt routiniert darin, sich durch einen Dschungel aus Ersatzfahrplänen und Streckenänderungen zu schlagen.

Einen Überblick über alle laufenden und geplanten Baumaßnahmen gibt das Mobilitätsportal der TechnologieRegion Karlsruhe.

