Wer ab Montag in den Bus der Linie 51 steigt, muss mit einer neuen Route rechnen. Wie die Verkehrsbetriebe Karlsruhe mitteilen, sind Arbeiten an einer Fernwärmeleitung Grund für die Umleitung. Zwei Haltestellen bis zum Ende der Baumaßnahmen Mitte Dezember werden aufgehoben.

Im Karlsruher Stadtteil Oberreut beginnen am Montagmorgen, 14. November, die Arbeiten an einer Fernwärmetrasse in der Bernhard-Lichtenberg-Straße. Deshalb wird die Straße zwischen der Otto-Wels-Straße und der Eva-Maria-Bruch-Straße für den Verkehr voll gesperrt. Die Buslinie 51 fährt bis zum Ende der Baumaßnahme Mitte Dezember auf einer Umleitungsroute durch Oberreut.

Bis zur Haltestelle Badeniaplatz fahren die Busse der Linie 51 auf ihrer regulären Strecke. Anschließend geht es über die Wilhelm-Leuschner-Straße, Otto-Wels-Straße und Rudolf-Breitscheid-Straße in die Eugen-Geck-Straße bis zur gleichnamigen Endhaltestelle der Buslinie 50. Die Rückfahrt erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Während der Arbeiten an der Fernwärmetrasse werden die Bus-Haltestellen Eva-Maribruch-Straße und Bernhard-Lichtenberg-Straße aufgehoben. Die Bus-Haltestelle Badeniaplatz in Fahrtrichtung Eugen-Geck-Straße wird an die Haltestelle des Nightliners NL5 am Badeniaplatz verlegt.