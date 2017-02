04.08.2016 14:40 Florian Kaute Karlsruhe Baustelle in Karlsruhe sorgt für Frust: "Der Lärm macht uns wahnsinnig!"

Sommerzeit ist Baustellenzeit. In Karlsruhe ist es für Pendler und Anwohner aktuell besonders schwierig: Zu der ohnehin schon hohen Zahl an Baugruben gesellen sich in den Sommerferien noch umfangreiche Arbeiten der Karlsruher Schieneninfrastruktur Gesellschaft (Kasig) und der Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK). Eine ka-Reporterin treibt das an den Rande des Wahnsinns.