09.10.2016 06:00 Karlsruhe Bauarbeiten in der Kriegsstraße: Fußgängerbrücke ab Montag gesperrt

Fußgänger müssen sich in der Kriegsstraße auf Veränderungen einstellen: Wie die Stadt in einer Pressemitteilung erklärt, will das Tiefbauamt auf der Fußgängerbrücke über die Kriegsstraße (in der Lammstraße) einen griffigen Belag aufbringen. Wegen der voraussichtlich am Montag, 10. Oktober, beginnenden Arbeiten muss die Brücke für rund eine Woche voll gesperrt werden.