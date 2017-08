10.09.2016 19:00 Karlsruhe Bauarbeiten in Durlach: Bahnen der Tramlinie 1 erneut durch SEV ersetzt

Am Sonntag, 11. September, wird die Route der Tramlinie 1 erheblich behindert. Das kündigen die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) in einer Pressemitteilung an. Für die gesperrte Strecke wird ein Schienenersatzverkehr eingesetzt.