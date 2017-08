23.12.2016 19:00 Karlsruhe Bauarbeiten abgeschlossen: Unterführung am Albtalbahnhof zu Weihnachten offen

Nach rund zwei Monaten Bauzeit wurde die Unterführung in der Ebertstraße am Freitag wieder freigegeben. Im nächsten Jahr soll der Tunnel noch verschönert werden, so die Stadt.