Barrierefreies Busfahren in Karlsruhe: Umbauten an Haltestellen

Die Haltestellen in der Edelbergstraße und Bernsteinstraße werden ab dem 22. August umgebaut. Der Karlsruher Verkehrsverbund muss deshalb die Haltestellen verlegen, dies geht aus einer Pressemitteilung hervor.

In der kommenden Woche beginnen die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) mit der Umgestaltung der Bus-Haltestellen Edelbergstraße (Buslinien 62 und NL5 in Fahrtrichtung Hauptbahnhof/Marktplatz) im Stadtteil Grünwinkel und der Haltestelle Südendschule (Buslinie 55 in Fahrtrichtung Kühler Krug) in der Südweststadt.

Durch die Umbauarbeiten solle ein Blindenleitsystem installiert und der Bushaltesteig für ein niveaugleiches Ein- und Aussteigen verändert werden, gab der Karlsruhe Verkehrsverbund in einer Pressemitteilung bekannt. Für die Dauer der Umbauarbeiten werden die bisherigen Standorte der Haltestellen verlegt. In der Bernsteinstraße fangen die Umbauarbeiten für die Haltestelle Edelbergstraße am Montagmorgen, 22. August, an. Die Haltestelle wird deshalb um circa 20 Meter Richtung Süden zurückverlegt.

Die Arbeiten sollen voraussichtlich bis Freitag, 9. September, abgeschlossen. Die Umgestaltung der Haltestelle Südendschule beginnt am Mittwoch, 24. August, 8 Uhr, und dauert ebenfalls bis voraussichtlich 9. September. Diese Haltestelle müsse deshalb um circa 20 Meter Richtung Osten zurückverlegt werden.