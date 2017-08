Bargeld und Schmuck: Einbrecher schlagen am Wochenende in der Region zu

Erneut waren zum vergangenen Wochenende hin Wohnungseinbrecher im Karlsruher Stadtgebieten unterwegs. Das berichtet die Karlsruher Polizei in einer Pressemeldung. Und auch in der Region verzeichneten die Beamten einige Aufbrüche.

Betroffen waren in Karlsruhe diesmal in zwei Fällen die Waldstadt in der Kolberger und Breslauer Straße, gleichfalls zweimal die Oststadt in der Durlacher Allee und in der Zamenhofstraße und jeweils einmal die Sinsheimer Straße in Rintheim, im Hagsfelder Geroldsäckerweg und im Salbeiweg in Neureut.

Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Mehrfamilienhaus

Bei dem Fall in der Kolberger Straße blieb es beim Versuch, dort ließ sich die Terrassentür für den Dieb offenbar nicht überwinden. Es entstand daran ein Schaden von 750 Euro. In der Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Zamenhofstraße überraschte der Wohnungsinhaber am Freitag gegen 20.40 Uhr in seiner Küche einen Einbrecher. Der Mann flüchtete durch das offenstehende Küchenfenster, während im Außenbereich eine weitere Person anscheinend Schmiere stand.

Der Mann war von südländischer Erscheinung, trug kurzes, dunkles Haar und hatte ein schmales Gesicht ohne Bart. Sein mutmaßlicher Komplize war etwa 1,75 Meter groß, von kräftiger Statur und trug Bluejeans. Hinweise nimmt hierzu das Polizeirevier Karlsruhe-Oststadt unter 0721/666-3211 entgegen.

Zwei Einbrüche in Firmen übers Wochenende

Am Freitagabend gegen 21.15 Uhr stieg ein Unbekannter in der Karolingerstraße in Pforzheim über ein Kellerfenster in die Räumlichkeiten eines Pilatesstudios im Kellergeschoss ein, so die Polizei weiter. Hier entwendete er im Erdgeschoss einen Laptop in einem Wert von 200 Euro. Beim Verlassen der Örtlichkeit über ein weiteres Fenster stieß er eine Glasvase um, die dadurch zu Bruch ging.

Durch das Geräusch alarmiert, verständigte der Eigentümer des Studios, welcher sich noch im Nebenraum aufhielt, die Polizei. Der Täter war jedoch beim Eintreffen der Beamten nicht mehr vor Ort. Auch die folgenden Fahndungsmaßnahmen waren ergebnislos geblieben.

In der Güterstraße in Pforzheim schlug zwischen 12.45 Uhr am Samstag und 1.45 Uhr am Sonntag ein unbekannter Täter die Drahtglasscheibe der Eingangstür einer Autoservice-Firma ein. Anschließend entwendete er aus dem Kassenraum der Firma mehrere hundert Euro. Der Sachschaden an der Tür beläuft sich auf 100 Euro.

Frau schreit Einbrecher in die Flucht

Über das Wochenende brachen Diebe in mehrere Wohnhäuser im Enzkreis ein. In der Zeit von Freitag, 13.30 Uhr bis Samstag, 23.55 Uhr war ein Haus in der Straße Am Brunnenhäusle in Ötisheim Zielobjekt. Die Einbrecher öffneten gewaltsam ein Fenster und entwendeten Schmuck. Am Freitag zwischen 16 Uhr und 21.05 Uhr drangen Diebe in ein Haus in der Panoramastraße in Öschelbronn ein. Ob hier etwas entwendet wurde kann bislang noch nicht gesagt werden.

Auch in Niefern gelangten Diebe in ein Haus in der Straße am Schillbach. Hier hebelten sie ein Fenster auf um in das innere zu gelangen und entwendeten dort Schuck und Bargeld. In Enzberg drangen Einbrecher in ein Wohnhaus in der Dorfwiesenstraße ein. Hier ist noch nicht bekannt, was entwendet wurde. Der Schaden beziffert sich auf insgesamt mehrere hundert Euro.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Mühlacker unter der Telefonnummer 07041 9693-0 entgegen. In Ölbronn wurde am Freitag auf Samstag in zwei Wohnhäuser eingebrochen. Zwischen Freitag 18.30 Uhr und Samstag 12.10 Uhr gelangten Diebe in ein Haus in der Kernersraße und durchsuchten im Innern sämtlich Schränke. Ob hier etwas entwendet wurde, kann bislang noch nicht gesagt werden.

Frau schreit Einbrecher in die Flucht

Ein weiterer Einbruch ereignete sich am Freitagabend in der Kirchstraße. Hier verschaffte sich ein Mann durch ein gekipptes Fenster Zutritt zum Gebäude. Als die anwesende Bewohnerin den Täter in der Küche sah, schrie sie so laut, dass dieser die Flucht ergriff.

Die Bewohnerin beschreibt den Einbrecher als etwa 1,80 Meter groß mit kräftiger Statur. Sie schätzte den gepflegt aussehenden Mann auf etwa 30 Jahre. Er soll ein rundes Gesicht gehabt haben und auffallend gut gerochen haben. Außerdem vermutete sie einen slawischen Einschlag. Zeugen wenden sich mit Hinweisen bitte unter der Telefonnummer 07231 186-3211 an das Polizeirevier Pforzheim-Nord.

Apotheke und Bistro im Visier von Dieben

In eine Apotheke in der Vorbergstraße brachen Unbekannte am frühen Samstagmorgen ein. Nachdem eine Seitentüre aufgehebelt worden war, wurde das Büro durchsucht und Bargeld gestohlen. Ein Nachbar hörte kurz nach 2 Uhr verdächtige Geräusche, verständigte aber nicht die Polizei. Der Sachschaden wird auf zirka 1.000 Euro geschätzt.

Es war nicht der einzige Vorfall an diesem Tag: Ein Bistro in der Hauptstraße in Hochstetten suchten Unbekannte am Samstagvormittag heim, heißt es vonseiten der Polizei weiter. Zwischen 8.30 Uhr und 12 Uhr drangen der oder die Täter in das Bistro ein. Hier hebelten sie drei Geldspielautomaten auf und stahlen das Bargeld. Weiterhin nahmen die Diebe noch mehrere Flaschen Spirituosen mit. Der entstandene Schaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Darüber hinaus brachen Unbekannte am Freitag in ein Haus in der Donaustraße in Karlsruhe Freitag ein. Zwischen 18.15 Uhr und 23.30 Uhr hebelten der oder die Täter ein Fenster auf und stiegen ein. Nach den bisherigen Erkenntnissen wurde Schmuck gestohlen. Der Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden, so die Polizei.

Unbekannte brachen am Wochenende ebenfalls in einen Kindergarten in der Stefanstraße in Waghäusel ein. Die Täter öffneten gewaltsam eine Tür zum Kindergarten und rissen anschließend im Büro einen Tresor aus der Wand. Der Einbruch wurde am Sonntag gegen 16 Uhr festgestellt. Der genaue Tatzeitraum und was sich in dem Tresor befand, ist noch nicht abschließend geklärt. Zeugen wenden sich mit Hinweisen bitte unter der Telefonnummer 07256 9329-0 an das Polizeirevier Philippsburg.

Diebe steigen in Vereinsgaststätte ein

In der Nacht zum Sonntag brachen Unbekannte des Weiteren in die Vereinsgaststätte TSG Bruchsal ein. Nachdem der oder die Täter die Zugangstüre und die Türe zur Gaststätte aufgehebelt hatten wurde der Gastraum durchsucht. Vom Tresenschrank wurde eine Herrentasche mit Bargeld und persönlichen Papieren gestohlen. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Zwischen Samstagabend und Montagmorgen suchte ein unbekannter Einbrecher die Apotheke in einem Einkaufszentrum an der Vimbucher Straße in Bühl auf. Das geht aus einer Pressemitteilung der Offenburger Polizei hervor. Hier hebelte er mit einem Werkzeug die Eingangstür auf und gelangte in den Verkaufsraum. Was er hier suchte, konnten die Beamten des Polizeireviers noch nicht klären, denn entwendet wurde offenbar nichts. Zurück ließ der Unbekannte Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.

Auch zu Beginn der Woche waren Diebe in der Region unterwegs. Am frühen Montagmorgen versuchten Diebe in ein Wohnhaus in der Murgstraße in Straubenhardt-Schwann einzubrechen. Als sie zwischen 01.50 Uhr und 01.54 Uhr versuchten eine Tür zum Haus zu öffnen, löste die Alarmanlage aus und die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Zeugen wenden sich mit Hinweisen bitte unter der Telefonnummer 07082 7912-0 an das Polizeirevier Neuenbürg.