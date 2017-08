Diebe haben am vergangenen Wochenende wieder die Karlsruher Polizei beschäftigt. Neben mehreren Wohnungseinbrüchen versuchten sie ihr Glück auch bei Bohrmaschinen und Fahrrädern - mit unterschiedlich großem Erfolg.

Vor allem in Pforzheim waren am Wochenende wieder Diebe aktiv. In der Zeit zwischen 19 Uhr und 0.45 Uhr gelangten Unbekannte laut einer Pressemitteilung der Karlsruher Polizei durch die gekippte Glastür eines Schlafzimmers in ein Einfamilienhaus der Kopernikusallee in der Südoststadt. Sämtliche Räume und Schränke wurden durchwühlt, allerdings fielen den Langfingern nach erstem Überblick nur 10 Euro aus einem Geldbeutel in die Hände.

Mehrere Einbrüche im Pforzheimer Stadtgebiet

Offenbar völlig leer gingen Diebe gegen 22.40 Uhr in der Grünewaldstraße (Pforzheimer Südweststadt) aus. Als dort beim Einbruch in ein Einfamilienhaus ein Alarm ausgelöst wurde, flüchteten die Täter in das angrenzende Wiesengelände. Eine Fahndung der Polizei mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei blieb ergebnislos.

Bei einem dritten Einbruch in ein Reihenhaus in Buckenberg, Tiefenbronner Straße, stießen vermutlich zwei Täter auf die Wohnungsinhaberin. Sogleich flüchteten diese in Richtung des Fuchsgrabenwegs. Eine nähere Beschreibung der Männer lag nicht vor, so blieb auch die folgende Polizeifahndung ohne Feststellung eines Verdächtigen. An der Terrassentür sowie an einem niedergetretenen Zaun entstand hier ein Schaden von insgesamt etwa 1.000 Euro.

Ob es sich bei den drei Einbrüchen um dieselben Täter handelt, war bislang nicht zu klären. Sachdienliche Hinweise nimmt zu allen beschriebenen Fällen das Polizeirevier Pforzheim-Süd unter 07231/186-3311 entgegen.

Einbrecher räumen Schubladen in Kindergarten aus

Es war nicht der einzige Einbruch am Wochenende in der Region. Bislang unbekannte Täter betraten laut Polizei am Samstag einen Kindergarten in der Karlsruher Bergstraße und entwendeten Bargeld. In der Zeit zwischen 12 Uhr und 19.50 Uhr verschafften sich der oder die Täter Zutritt zu dem Kindergarten und durchsuchten im Büro Schränke und Schubladen.

Mit dem Bargeld aus einem gewaltsam geöffneten Schrank verließen der oder die Täter das Gebäude. Hinweise hierzu nimmt das Polizeirevier Ettlingen unter der Telefonnummer 07243 3200-0 entgegen.

Beamter erwischt Fahrraddieb auf frischer Tag

Einen Tresor mit Bargeld haben bislang Unbekannte bei einem Einbruch am Sonntag zwischen 7 Uhr und 14 Uhr in Karlsruhe erbeutet. Sie drangen in die Räume der Diskothek in der Waldstraße ein und nahmen den Tresor mit. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Marktplatz, erreichbar unter der Telefonnummer 0721 666-3311, erbeten.

Weniger erfolgreich war ein Fahrraddieb, der in der Fächerstadt sein Glück versuchte. Wie die Bundespolizei in einer Pressemitteilung erklärt, beobachtete ein Beamter der Bundespolizeiinspektion Karlsruhe den Mann, wie sich dieser an einem verschlossenen Damenfahrrad in der Fahrradabstellanlage Victor-Gollancz-Straße zu schaffen machte.

"Als der mutmaßliche Dieb bemerkte, dass er beobachtet wird, ließ er von dem Fahrrad ab und wollte sich entfernen", so die Polizei. Er wurde daraufhin von dem Beamten gestellt und zur Dienststelle verbracht. Im Rahmen der fahndungsmäßigen Überprüfung wurde festgestellt, dass der Mann zudem mit Haftbefehl wegen Diebstahls gesucht wird. Er wurde zu einer Freiheitsstrafe von 600 Euro, ersatzweise 60 Tagen Haft, verurteilt. Er konnte die Geldstrafe nicht bezahlen und wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Gegen den 59-Jährigen wurde ein weiteres Ermittlungsverfahren wegen versuchten Diebstahls eingeleitet.

Weiterer Einbruch zu Beginn der Woche

Ein Diebstahlschaden von insgesamt rund 10.000 Euro entstand am vergangenen Wochenende bei drei an der Baumaßnahme "Kleine Gartenschau 2017 Bad Herrenalb" tätigen Firmen. Unbekannte entwendeten im Stadtgebiet drei Rüttelplatten. Für den Abtransport der zirka 500 Kilogramm schweren Baumaschinen war ein Klein-Lkw oder sonstiges Transportfahrzeug mit Hänger erforderlich. Zeugen, welche hierzu Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Bad Herrenalb, unter der Telefonnummer 07083 2426, zu melden.

Am Montag in der Zeit zwischen 8.10 Uhr und 12.50 Uhr, stiegen Einbrecher über ein gekipptes Fenster in die Garage eines Hauses in der Schwarzwaldstraße ein. Dadurch gelangten sie ins Gebäude und durchwühlten sämtliche Schränke. Mit dem erbeuteten Schmuck suchten sie dann das Weite. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Remchingen, erreichbar unter der Telefonnumer 07232 372580, zu melden.