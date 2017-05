Sommerferienzeit - Baustellenzeit! Pünktlich zum offiziellen Ferienstart beginnen auch die Bau- und Gleisarbeiten auf den Karlsruher Bahnstrecken. Pendler und Vielfahrer müssen auf sämtlichen Straßenbahnlinien mit Fahrzeitverschiebungen und Umleitungen rechnen.

Sie sind weder Schüler noch Lehrer und müssen sich trotz Sommerferien durch den öffentlichen Nahverkehr bewegen? Das wird schwierig, damit Sie irgendwie von A nach B kommen: Haben wir Ihnen eine Übersicht der größten Streckensperrungen mit den betroffenen Linien für die Sommerferien zusammengestellt.

Sperrung: Durlacher Tor bis Tullastraße

Von Donnerstag, 28. Juli, 4 Uhr bis Sonntag, 11. September, 1:15 Uhr kommt es zu Umleitungen und Fahrzeitverschiebungen bei allen Straßenbahnlinien der Linien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, S2, 42, NL1 sowie der Buslinie 42.

Weststadt

Die Tram-Linie 1 verkehrt ab der Herrenstraße auf geändertem Fahrweg über die Haltestellen Europaplatz (Karlstraße) – Mathystraße (in der Mathystraße) – Otto-Sachs-Straße – Lessingstraße – Weinbrennerplatz (Ersatzhaltestelle im Verbindungsgleis) – Landesbausparkasse – Europahalle – Oberreut (und zurück). Die Haltestellen Schillerstraße und Sophienstraße sind ersatzlos aufgehoben.

Die Linie 5 ist vom 4. Juli bis zum 10. September wegen der Arbeiten in der westlichen Kriegsstraße in der Innenstadt und im westlichen Bereich komplett eingestellt. Rintheim wird durch die Umleitung der Bahnen der Linie 6, die statt zum Hauptfriedhof nach Rintheim verkehrt, ab der Haltestelle Tullastraße angebunden.

Oststadt

Infolge der Baumaßnahmen in der Durlacher Allee verkehren die S4, S41 und S5 sowie die Tram-Linien 1, 2 und NL1 ab der Haltestelle Tullastraße über den Hauptfriedhof zum Durlacher Tor (und umgekehrt). Bitte beachten Sie, dass die Linien S4, S41 und S5 nicht an der Rintheimer Straße und nicht am Karl-Wilhelm-Platz halten. Die Tram-Linien 1 und 2 hingegen bedienen diese beiden Haltestellen. Die Linien 1 und 2 erhalten ab der Haltestelle Tullastraße in Richtung Westen (bzw. umgekehrt) einen neuen Fahrplan. Die Linie NL1 hat zwischen Durlacher Tor und Durlach Turmberg einen geänderten Fahrplan.

Als Fahrtmöglichkeit zum Gottesauer Platz kann die Bus-Linie 42 genutzt werden. Diese verkehrt nur von Montag bis Freitag zwischen 6 und 20 Uhr. Der Fahrweg der Buslinie wurde leicht angepasst. Ab der Haltestelle Gottesauer Platz fahren die Busse über die Tullastraße zum Tiefbauamt und weiter in Richtung Durlach Bahnhof.

Sperrung Kronenplatz bis Hauptfriedhof

Wegen der Gleisregulierung am Durlacher Tor gilt innerhalb des Umleitungsfahrplans ein modifizierter Umleitungsplan: Von Freitag, 29. Juli, 20.30 Uhr, bis Montag, 1. August, 1.15 Uhr, verkehren die Stadtbahnlinien S4, S4 Süd (Achern), S41 und S5 sowie die Straßenbahnlinie 1 statt über Tullastraße, den Hauptfriedhof und das Durlacher Tor zum Kronenplatz nun über Tullastraße, die Südostbahn und die Philipp-Reis-Straße in Richtung Kronenplatz beziehungsweise Hauptbahnhof und umgekehrt.

Weil die Südostbahn nicht alle Linien aufnehmen kann, werden die Linien 2 und 4 jeweils in einen Ost- und in einen Westabschnitt unterteilt werden. Die Linie 2E (Ost) fährt von Wolfartsweier kommend ab Tullastraße zum Hauptfriedhof und von dort als 4E (Ost) in die Waldstadt. Die westlichen Abschnitte der Linien 2 und 4 sind ebenfalls miteinander verknüpft – deshalb fährt die Linie 2 vom Hauptbahnhof über das Rüppurrer Tor kommend ab dem Kronenplatz weiter als Linie 4 über Europaplatz und die Karlstraße zum Hauptbahnhof Vorplatz

Sperrung Bahnhofsvorplatz

Neben einer kompletten Erneuerung des Bahnhofs in Bad Herrenalb der bis zur Landesgartenschau im nächsten Jahr fertig sein soll, wird auch am Karlsruher Bahnhof gebaut. Linie 2 fährt ab dem Durlacher Tor über Marktplatz direkt zum Europaplatz und weiter Richtung Lassallestraße. Um diese zu ersetzen gibt es einen Ersatzverkehr zwischen dem Kronenplatz und Hauptbahnhof Vorplatz sowie zwischen der Mathystraße und Hauptbahnhof Vorplatz. Die Linien 3 und 4 fahren im Ring über die Haltestelle Konzerthaus. Linie S1/11 verkehrt ab Europaplatz über die Haltestellen Karlstor Mathystraße und ZKM zum Albtalbahnhof.

Hardtbahnsperrung S1/S11 zwischen Städt. Klinikum/ Moltkestraße

Die Stadtbahnen der Linien S1/S11 verkehren ab der Haltestelle Städtisches Klinikum/ Moltkestraße weiter zur Wendeschleife Neureuter Straße. Dabei werden zusätzlich die Haltestellen Kußmaulstraße, Hertzstraße, Feierabendweg und Neureuter Straße bedient. Fahrgäste sollten beachten, dass die von der Hardt aus kommenden Eilzüge komplett bis Ettlingen entfallen.

Ebenso entfallen auch die Züge zum KIT. Reisende sollten bitte ab der Haltestelle Leopoldshafen Leopoldstraße die Buslinie 195 benutzen. Alle anderen Eilzüge verkehren im genannten Sperrzeitraum normal. Ein SEV mit Bussen wird zwischen den Haltestellen Karlsruhe Hertzstraße und Neureut/Hochstetten mit Halt an allen Unterwegsstationen eingerichtet.

Buslinien-Verkehr wird angepasst

Die Busse der Linie 74 fahren von der regulären Endhaltestelle August-Bebel-Straße über die Knielinger Allee die Haltestelle Städtisches Klinikum/Moltkestraße zu folgenden Zeiten an: Montags bis freitags im 20-Minuten-Takt von 6 Uhr bis 19 Uhr, samstags im 20-Minuten-Takt von 7 Uhr bis 16 Uhr und sonntags im Stundentakt von 12 Uhr bis 18 Uhr. Zusätzlich werden von der August-Bebel-Straße auch die Haltestellen Stresemannstraße und Kurt-Schumacher-Straße angefahren. Der zuvor genannte Schienenersatzverkehr zwischen Neureut und Hochstetten hat Auswirkungen auf die drei damit verknüpften Buslinien 124, 192 und 195. Die Fahrpläne der Linien 124 und 195 bleiben unverändert.

Die Linie 192 hat eine Bahnverknüpfung in Hochstetten. Da die SEV-Busse von dort nach Karlsruhe zeitlich nahezu unverändert abfahren, werden die Abfahrtszeiten an allen Tagen bis 12.30 Uhr von Philippsburg beziehungsweise Dettenheim zur Grenzstraße beibehalten. Jeweils nach 12.30 Uhr verschieben sich die Abfahrten – in beiden Richtungen – um zehn Minuten nach hinten, um dadurch alle Busse abnehmen zu können, die in Hochstetten zirka 10 Minuten später als die Bahnen der S1/S11 ankommen.

Auch auf den Linien S9, S4, S5 werden Fahrten entfallen.

Eine genaue Übersicht der Baustellen, Umleitungsfahrpläne und detaillierte Informationen können Sie im Sommerferien-Baustellen-Flyer der KVV nachlesen und als PDF herunterladen.