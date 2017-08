04.09.2016 08:00 Karlsruhe Bahn-Stau in Karlsruhe: Dürfen Fahrgäste nur an den Haltestellen aussteigen?

Als regelmäßiger Bahnpendler kennt man es: Gerade zur Rush-Hour kann es sich auf den Gleisen in der Karlsruher Innenstadt stauen. Gelegentlich macht sich in der Bahn Unmut breit, da die Gäste warten müssen. Der Grund: Bahnfahrer dürfen die Türen ausschließlich an Haltestellen öffnen, so die weit verbreitete Annahme. Aber stimmt das denn auch?