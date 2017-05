vor 1 Stunde Karlsruhe Bahn-Elektrik manipuliert: Karlsruher Polizei ermittelt gegen Jugendliche

Drei Jugendliche haben am Donnerstagabend die Polizei in Atem gehalten. Das Trio hatte sich unter anderem an der Elektronik von Bahn-Kupplungen zu schaffen gemacht. Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.