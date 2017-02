17.06.2016 06:00 Florian Kaute Karlsruhe Bahn-Bettler in Karlsruhe: "Ich bin taubstumm und brauche Ihre Hilfe!"

Immer wieder sitzen Bettler am Straßenrand, die mit einem Pappbecher um Geld von vorbeilaufenden Menschen möchten. Doch einige verfolgen eine etwas aggressivere Taktik und sprechen potenzielle Spender direkt an oder halten einen vorgefertigen Zettel in der Hand, der auf eine vermeintliche Notlage der Situation hinweist. Diese Taktik wird auch in Karlsruhe angewandt.