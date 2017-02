23.06.2016 06:00 Florian Kaute Karlsruher Baden "oben ohne": Karlsruher Fächerbad bald mit Cabrio-Becken!

Die Arbeiten am Fächerbad gehen voran: Bei einem Pressetermin stellten am Mittwoch Sportbürgermeister Martin Lenz und Fächerbad-Geschäftsführer Joachim Hornuff den aktuellen Stand der Arbeiten am neuen Cabriobecken vor. Gleichzeitig kündigten sie eine zehnwöchige Schließzeit an, in der auch der Bestandsbau saniert wird.