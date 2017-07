vor 1 Stunde Rheinmünster Baden Airpark: Marihuana im Wert von 28.000 Euro beschlagnahmt

Beamte des Hauptzollamts Karlsruhe haben zwei mutmaßliche Drogendealer am Baden-Airpark (Kreis Rastatt) festgenommen. Wie das Hauptzollamt am Dienstag berichtete, hatten die Beamten das Rauschgift bereits im Juni in den Koffern zweier Männer gefunden, die aus Spanien eingereist waren.