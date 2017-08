Wie die Polizei berichtet, kam es am Donnerstagabend in der Reinhold-Frank-Straße zu einem Verkehrsunfall. Zwei Autos waren im Kreuzungsbereich der Sophienstraße zusammengestoßen. Die Bilanz des Unfalls: ein Schaden von rund 18.000 Euro und vier leichtverletzte Personen.

Die Karlsruher Polizei schildert den Vorfall wie folgt: Eine 24 Jahre alte Mini-Fahrerin fuhr gegen 21.30 Uhr die Reinhold-Frank Straße in Richtung Kaiserallee. "Im Kreuzungsbereich der Sophienstraße wollte die 24-Jährige nach links abbiegen und übersah dabei eine stadtauswärts fahrende und bevorrechtigte Hyundai-Fahrerin" erklärt die Polizei in einem Pressebericht am Freitag. Durch den Zusammenstoß mussten die Insassen des Hyundais durch einen Rettungsdienst erstversorgt werden und kamen im Anschluss in ein Krankenhaus. Die Unfallverursacherin blieb laut Polizei dabei unverletzt.