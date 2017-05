vor 1 Stunde Karlsruhe Autofahrerin übersieht Motorrad: 27-Jähriger verletzt sich bei Unfall in Eggenstein

Am Samstag kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Motorrad und einem Auto. Wie die Polizei berichtet, habe die Autofahrerin die Vorfahrt des Zweiradfahrer missachtet.

Ein verletzter Motorradfahrer und ein Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Samstagmittag in Höhe des KIT Campus Nord. Eine 60-jährige Autofahrerin missachtete gegen 13 Uhr bei der Ausfahrt vom Hermann-Helmholtz-Platz auf die L 559 die Vorfahrt eines Motorradfahrers. Der 27-jährige konnte trotz Vollbremsung einen Zusammenstoß nicht verhindern und stürzte. Er wurde vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht.