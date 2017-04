vor 2 Stunden Karlsruhe Auto gegen Fahrrad: 66-Jähriger bei Unfall am Sonnenbad verletzt

Laut Pressebericht der Karlsruher Polizei kam es am Montagnachmittag in der Straße "Am Sonnenbad" zu einem Unfall. Ein 66 Jahre alter Radfahrer erlitt dabei schwere Verletzungen.