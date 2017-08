Aufgrund von Hinweisen, dass der Tierschutzverein Karlsruhe die ihm zugeteilten Gelder nicht ordnungsgemäß verwenden würde, stellte die Stadt als Vorsichtsmaßnahme ihre Zahlungen zurück. Eine Prüfung ergab nun, dass der Tierschutzverein seine Aufgaben allumfassend erfüllt und ihm die Gelder rechtmäßig zustehen.

In einer Presseinformation teilt die Stadt mit, dass sie kürzlich Hinweise erhalten habe, dass der Tierschutzverein Karlsruhe (TVK) Gelder nicht ordnungsgemäß verwenden haben könnte. Als Vorsichtsmaßnahme hat die Stadt deshalb anstehende Zahlungen an den TVK kurzfristig zurückgestellt. Dies geschah "auch in Verantwortung der Steuermittel, die hier Verwendung finden", so die Stadt.

Eine Prüfung hat nun ergeben, dass der Tierschutzverein seine Aufgaben, "die er etwa bei der Verwahrung von Fundtieren und herrenlosen Tieren für die Stadt übernimmt, umfassend und entsprechend den Anforderungen der Stadt erfüllt."

Aus diesem Grund wird die Stadt die mit dem TVK vereinbarten Zahlungen wie vereinbart ausführen. Eine weitere gute Nachricht für den TVK: Da keinerlei Fristen verstrichen sind, entsteht dem Verein kein finanzieller Schaden.

Der Text wurde nachträglich angepasst.