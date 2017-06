Bei der von der Partei "Die Rechte" angemeldete Kundgebung waren zehn Redner vorgeschlagen. Die Stadt hat nun deren Hintergründe geprüft und daraufhin neun mit einem Auftrittsverbot belegt.

Für ihre Versammlung zu ihrem "Tag der deutschen Zukunft" am 3. Juni in Durlach plante die Partei "Die Rechte" insgesamt zehn Redner ein. Die Überprüfung der Versammlungsbehörde ergab, dass für neun der zehn gemeldeten Redner polizeiliche Erkenntnisse vorlagen, die von "gewalttätig", über die Verwendung verfassungswidriger Kennzeichen bis hin zur Volksverhetzung reichten. Das berichtet die Stadtverwaltung am Mittwochnachmittag in einer Pressemeldung.

"Vor dem Hintergrund der hohen Mobilisierung für alle am 3. Juni in Durlach stattfindenden Versammlungen und der Tatsache, dass die Polizei mit insgesamt über 1.000 gewaltbereiten, und über 100 extrem gewaltbereiten Teilnehmenden rechnet, entschied sich die Versammlungsbehörde nun alle Redner abzulehnen, die in der Vergangenheit als gewalttätig in Erscheinung getreten sind: Neun Redner mit einschlägiger Vergangenheit wurde ein Auftrittsverbot erteilt", heißt es in der Pressemeldung weiter.

Für ein Verbot der Versammlung reicht das nicht

Im Internet kursieren zudem Mobilisierungsvideos mit vermummten Personen, die Pyrotechnik zünden und Straftaten begehen und hiermit für den Tag der deutschen Zukunft werben. "Damit spitzt sich die Lage weiter zu und wir befürchten, dass es auch während der eigentlichen Versammlung zu Straftaten und Gewalttaten kommen kann. Das reicht zwar versammlungsrechtlich noch nicht für ein Verbot der Versammlung aus – aber wir können auch nicht akzeptieren, dass Redner, die selbst als Gewalttäter bekannt sind, auf die erwartete große Zahl der teilweise ebenfalls gewaltbereiten Teilnehmenden einwirken", betont Björn Weiße, Leiter des Ordnungs- und Bürgeramtes der Stadt Karlsruhe, dem die Versammlungsbehörde angegliedert ist.

Gleichzeitig lehnte die Versammlungsbehörde 16 Ordner ab, die ebenfalls mit einschlägigen Verhaltensweisen auffielen und aus Sicht der Behörde nicht die Gewähr dafür boten, einen ordnungsgemäßen Ablauf der Versammlung sicherzustellen.

Der Anmelder, dem die Entscheidung bereits mitgeteilt wurde, prüft derzeit, ob Rechtsmittel gegen die Entscheidung eingelegt werden.

Aktualisierung, Freitag, 14.57 Uhr:

Das Karlsruher Verwaltungsgericht hat einen Eilantrag abgelehnt, indem gefordert wurde, dass der Ausschluss der Redner aufgehoben werden soll. Das teilt die Pressestelle des Gerichts am Mittag mit. Das Problem: Nicht der Anmelder der Kundgebung der Partei "Die Rechte" hatte den Eilantrag gestellt, sondern eine Person, die als stellvertretender Versammungsleiter nachgemeldet wurden.

"Dem Antragsteller fehle die erforderliche Antragsbefugnis", so das Gericht weiter. Der Bescheid sei an den Vorstand des Landesverband als Veranstalter adressiert gewesen - und allein dieser hätte gegen die Auflage eine Beschwerde einreichen dürfen. Damit sind die neun Redner weiterhin ausgeschlossen.