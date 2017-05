Gebaut wird in jedem Fall, doch wo? Für den Güterverkehr werden mehr Kapazitäten auf den Schienen benötigt. Deshalb soll auch in Hagsfeld die Bahnstrecke ausgebaut werden. Die Anwohner haben ihre Zweifel geäußert.

Unter dem Lärm von regelmäßig lautstark vorbeirauschenden Güterzügen trafen sich in dieser Woche am Bahnhof Hagsfeld die Bundestagsabgeordneten Ingo Wellenreuther und und der Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium Enak Ferlemann (beide CDU) zu einem Dialog mit den Bürgern. Thema war die geplante Ausbau- oder Neubaustrecke zwischen Graben-Neudorf und Karlsruhe. Ferlemann wollte sich dabei selbst ein Bild von der Situation in Hagsfeld machen.

Der stetig wachsende Zugverkehr, besonders im Güterbereich, erforderte einen Ausbau des deutschen Bahnnetzes. Um die Erhöhung der Kapazitäten zu gewährleisten, ist seit 2015 der Ausbau der Strecke Graben-Neudorf-Karlsruhe zu einer viergleisigen Strecke im Gespräch. Davon betroffen wäre auch der Bahnhof Hagsfeld. Darüber hinaus steht noch eine Alternative im Raum: der Neubau einer Trasse entlang der A5.

Wellenreuther zeigt sich sehr glücklich, dass beide Optionen im Bundesverkehrswegeplan aufgenommen wurden. "Durch diese Formulierung, Ausbau- oder Neubaustrecke gibt es wenigstens Alternativen", ist Wellenreuther zufrieden. Denn gerade in Hagsfeld gibt es auch viele kritische Stimmen zum Bahnprojekt. Eine Vergrößerung des Schienennetzes sei aber in jedem Fall unumgänglich, betont Wellenreuther.

Weniger Lärm auf den Schienen

Eine große Sorge vieler Bürger ist der steigende Lärmpegel. Doch der Karlsruher Politiker beruhigt: "Ein oberirdischer Ausbau ist den Anwohnern nicht zuzumuten. Wenn es die einzige Möglichkeit ist, auf der Bestandsstrecke Graben-Neudorf-Karlsruhe zu bleiben, dann wäre das nur mit einem Tunnel möglich", versichert der CDU-Politiker.

Durch Umrüstungen an den Bremsen sollen bis 2020 nach Angaben Ferlemanns zudem mindestens die Hälfte der Güterzüge für deutlich weniger Lärm sorgen. Außerdem verspricht er den anwesenden Bürgern: "Es gibt in jedem Fall einen Vollschallschutz. Da haben Sie ein Recht drauf."

Doch der Lärmpegel ist nicht die einzige Sorge der Menschen: "Viele Bürger haben Angst, dass ihre Häuser weggerissen werden. Am Reitschulschlag sind die Häuser keine fünf Meter von den Gleisen weg", befürchtet Thomas Schäffner, Vorsitzender der Bürgerkommission Hagsfeld. Das bündelt in einem weiteren kritischen Punkt: Woher soll im Bereich Hagsfeld die Fläche für zwei neue Gleise genommen werden?

"Wenn man sich das hier anschaut, ist ein viergleisiger Ausbau nicht möglich", meint Ingo Stieler, von der Bürgerinitiative "Hagsfeld Zweigleisig". Zwar befürwortet auch Stieler das Bahn-Projekt, ist jedoch mit dem Vorgehen nicht ganz einverstanden: "Es kann nicht sein, dass einfach gesagt wird, dass hier in Hagsfeld viergleisig gebaut wird. So einfach geht das nicht".

"Da wohnen auch Leute"

Doch nach der Aussage von Ferlemann scheint es hierzu keine Alternative zu geben. "Wir brauchen zwei neue Gleise für den Güterverkehr", betont er. Die Bürger in Hagsfeld könnten dem Ausbau der Gleise umgehen, wenn einen kompletter Neubau an der A5 möglich ist. "So könnte die Trasse in Hagsfeld außen herum umfahren werden", erklärt Wellenreuther. "Da wohnen auch Leute", ruft eine besorgte Bürgerin sofort dazwischen. Denn auch hier stellt sich die Frage nach ausreichender Fläche.

"Wohin sollen denn die Trassen? Da sind Mann Mobilia, einige Gleise, ein Graben, die A5 und Kleingärten. Das ist doch gar kein Platz mehr", meint eine Vertreterin der Bürgergemeinschaft Untermühl- und Dornwaldsiedlung. "Wir sind stark belastet durch die Autobahn und die Bahnhofgleise in Durlach. Auf uns wird keine Rücksicht genommen, weil wir zu wenige sind", sagt sie im Gespräch mit ka-news.

Ein offener Dialog mit den Bürgern

Der Staatssekretär versichert aber, dass die Ängste der Bürger ernst genommen werden. "Es wird ein offenes Dialogverfahren geben. Jeder, der Sorgen hat, wird mit einbezogen", verspricht er. Außerdem sei man "ergebnisoffen", betont Ferlemann.

Nach dem Dialog mit den Bürgern begutachteten Wellenreuther und Ferlemann gemeinsam mit ihnen das bisherige Gleissystem in Hagsfeld, um sich vor allem von der Möglichkeit eines Ausbaus ein Bild zu machen. Dabei wurde auch weiter fleißig über das Platzproblem diskutiert. Wann und wo genau der Bau beginnen soll, steht noch nicht fest.

Ferlemann wird seine Eindrücke von Hagsfeld mit nach Berlin nehmen. Doch erst Ende 2017 soll über die zwei Optionen beraten werden. 2018 könnte nach den Angaben von Ferlemann dann das öffentliche Beteiligungsverfahren starten. Insgesamt sind für den Ausbau der Bahnstecke zwischen Karlsruhe und Mannheim etwa 800 Millionen Euro vorgesehen.