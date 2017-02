Der Lauterberg im Karlsruher Zoo soll das neue Tor zum Nationalpark Schwarzwald werden. Hier soll daher eine passende Naturanlage entstehen. Die ersten Arbeiten am Lauterberg haben bereits begonnen, bis Ende des Jahres sollen dort die Luchse leben, wie die Stadt in einer Pressemitteilung ankündigt.

"Wir bauen hier das symbolische Tor zum Nationalpark Schwarzwald. Der Lauterberg wird inmitten der Stadt zu einem Teil der Natur, die wenige Kilometer entfernt beginnt", erläutert Zoodirektor Matthias Reinschmidt, "damit wird der Naturschutzgedanke für unsere heimische Flora und Fauna noch fester im Zoo verankert."

Über 1.000 Quadratmeter für rund 780.000 Euro

Beginnen wird das Gehege nach Aussage der Stadt am Fuße des Lauterbergs aus Richtung des Eingangs Süd und zieht sich dann bis hoch zu den Eulenvolieren. "Insgesamt sind es 1.100 Quadratmeter, die den Luchsen dort in einem äußerst abwechslungsreichen Gehege zur Verfügung stehen. Das ist etwa das Zehnfache an Fläche, die sie bislang haben", so Eva Kaltenbach, die beim Zoo für die bautechnische Projektbegleitung zuständig ist.

"Ziel und Herausforderung für die Planung des Geheges ist, den Luchsen einerseits ein möglichst natürliches Gehege zu schaffen, gleichzeitig den Besuchern aber auch besondere Einsichten in den Lebensraum zu bieten", erklärt Kaltenbach. Dafür sollen etwa Vorzugsplätze für die Luchse geschaffen werden, auf denen sie sich besonders wohl fühlen, die aber gleichzeitig gut zu sehen sind.

Zwei Besucherplattformen schaffen dann nach Aussage der Stadt einen besonderen Blick in und über die Anlage. Eine werde am unteren Teil des Geheges barrierefrei erreichbar sein und durch eine große Panoramascheibe die Einsicht aus der Talperspektive ermöglichen. Die zweite Plattform rage vom höchsten Punkt der Anlage von oben leicht ins Gehege hinein und bietet einen Rundumblick.

Die Gesamtkosten für die Anlage werden in der bisherigen Planung auf rund 770.000 Euro veranschlagt. Als externer Landschaftsplaner habe man das Büro Ukas aus Karlsruhe hinzugezogen, die Gesamtprojektleitung liege beim Gartenbauamt. Durch das wärmere Wetter der vergangenen Tage habe man mit den ersten Bauarbeiten schon früher beginnen können als gedacht.

Neue Beschäftigung für Heidi und Karlchen

Als Wetterschutz ist für die Luchse unter anderem eine Höhle vorgesehen, die von außen einsehbar ist. Das Gesamtgehege ist laut Pressemitteilung unterteilbar, so dass die Pfleger etwa nötige Reinigungsmaßnahmen problemlos angehen können. Für das sogenannte Medical Training ist ein zusätzlich absperrbarer Bereich vorgesehen. Dort soll durch den Zaun mit den Luchsen regelmäßig trainiert werden.

Das ermögliche etwa der Tierärztin, die Katzen durch das Gitter auf nahe Distanz kontrollieren und spritzen zu können, ohne diese in Narkose legen zu müssen, erklärt die Stadt weiter: "Wenn die Luchse Heidi und Karlchen Ende des Jahres den Teil des Lauterbergs als ihr neues Gehege erobern, werden sie dort noch eine zusätzliche Beschäftigungsmöglichkeit bekommen".

Ein Beutezug werde quer über die Anlage gebaut. Daran könnten Fleischstücke aufgehängt und in großer Geschwindigkeit über den Boden gezogen werden."Mit dieser Anlage werden wir einen weiteren Schritt hin zu einem Zoo machen, der nicht einfach nur Tiere zeigt, sondern Lebensräume, in denen die Besucher Tiere entdecken und beobachten können", betont Reinschmidt, "es macht uns selbst Spaß, zu sehen, wie der Zoo sich weiterentwickelt. Das bekommen wir so auch von unseren Besuchern als Rückmeldungen und bestärkt uns, diesen Weg konsequent fortzusetzen."