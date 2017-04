Sie leben im Wald und sind nachtaktiv, nur der Hunger treibt sie in die Siedlungen: Waschbären. Das Tier wird in Baden-Württemberg zunehmend heimisch. Doch die Jäger legen schon die Flinten an.

In Baden-Württemberg leben immer mehr Waschbären - zum Unmut mancher Jäger und Naturschützer. Denn das Tier könnte zur Gefahr für heimische Vogelarten werden, wie der Landesjagdverband am Mittwoch mitteilte. In der Jagdsaison 2015/16 wurden insgesamt 1214 Waschbären erlegt, 29 Prozent mehr als in der Vorsaison. "Wenn der Waschbär einmal Fuß gefasst hat, bleibt er", sagte Verbandssprecher Armin Liese. Als guter Kletterer mache der Waschbär vor keinem Vogelnest halt und hole sich Eier und Küken.

Das von der EU als invasive Art klassifizierte Tier kommt erst seit 1960 in Baden-Württemberg vor. Der Waschbär ernährt sich nach Angaben des Jagdverbandes unter anderem von Vogeleiern und Küken. Die Jäger dürfen Waschbären zwischen August und Januar erlegen. Der Naturschutzbund (Nabu) Baden-Württemberg sieht darin keinen Verlust, betont aber auch, dass keine gesicherten Untersuchungen dazu vorliegen, ob der Waschbär heimischen Arten schade.

Zu einer Plage werde das Tier nur dann, wenn es in Siedlungen vordringe, wo es sich zum Beispiel in Gebäudeisolierungen ein Versteck sucht, so der Nabu-Experte Rolf Müller. Er plädiert dafür, dass das Fell der Tiere wenigstens sinnvoll genutzt wird, wenn sie schon erschossen werden. Eine entsprechende Initiative zur Nutzung von Wildpelz verfolgt derzeit der Landesjagdverband.

Im Bundesvergleich ist die Waschbärpopulation in Baden-Württemberg aber eher gering, die meisten Waschbären gibt es nach Angaben von Jagdverband und Naturschutzbund rund um Kassel (Hessen) sowie im Müritz-Nationalpark (Mecklenburg-Vorpommern).

In Baden-Württemberg liegt der Schwerpunkt der Verbreitung den Abschusszahlen zufolge in den Kreisen Aalen, Göppingen und Waiblingen. Das Vorkommen von Waschbär und Co. in Deutschland geht auf Aussetzungen und Ausbrüche aus Pelzfarmen zurück.

Auch in Karlsruhe konnte ein Tier schon gesehen werden. Wie die ka-Reporterin Eileen Yasmin Voigt in einer Nachricht an die Redaktion berichtet, hat sie einen Waschbären in Daxlanden am Waidweg beobachtet.