Attacke in Bulach: Frau wird von Unbekanntem angegangen und verletzt

Wegen Körperverletzung und des Verdachts eines versuchten Sexualdeliktes ermittelt die Kriminalpolizei im Zusammenhang mit einem Vorfall vom vergangenen Samstagabend. Ein Unbekannter hatte eine junge Frau angegangen.

In der St.-Florian-Straße in Bulach hatte ein Unbekannter laut einer Pressemitteilung der Karlsruher Polizei gegen 21 Uhr plötzlich eine vor einem Hauseingang stehende 20 Jahre alte Frau derart von hinten im Gesicht umfasst, dass sie Nasenbluten bekam und über Schmerzen im Bereich des Jochbeins klagte. Nachdem von innen der elektrische Türöffner mehrfach betätigt worden war, ließ der Täter von seinem Opfer ab und flüchtete in Richtung Litzenhardtstraße.

Der Unbekannte, der nicht gesprochen hatte, ist von jugendlicher Erscheinung, schlank und etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß. Er war mit einer dunklen abgesteppten hüftlangen Jacke bekleidet, deren Kapuze er über den Kopf gezogen hatte. Zudem trug er schwarze Strickhandschuhe. Ob der Täter die von der Straßenbahnhaltestelle Welfenstraße kommende Geschädigte verfolgt hat, ließ sich bislang nicht klären.

Wer Beobachtungen gemacht hat, die mit dem Geschehen in Verbindung stehen könnten, wird unter der Telefonnummer (0721) 939-5555 um seine Meldung beim rund um die Uhr erreichbaren Kriminaldauerdienst gebeten.

Die Zeitangabe im Artikel wurde aktualisiert.