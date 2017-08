03.11.2016 19:00 Karlsruhe Arbeiten auf der A65: Anschlussstelle Wörth ist ab Montag dicht

Achtung Pendler: Die Ausfahrt der A65 in Fahrtrichtung Karlsruhe auf die L540 (Hagenbach) wird am Montag, den 7.November von zirka neun Uhr bis voraussichtlich Freitag, den 18. November 20 Uhr gesperrt. Das kündigt die Polizeiinspektion Wörth in einer Pressemeldung an. Der Grund für die Sperrung sind Fahrbanerneuerungsarbeiten.