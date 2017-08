Wie die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) ankündigt, müssen Bahngäste der Linie S5 in der Nacht von Sonntag auf Montag auf den Schienenersatzverkehr umsteigen.

Der Grund: Auf der Strecke der Stadtbahnlinie S5 finden in der Nacht von Sonntag, 4. Dezember, auf Montag, 5. Dezember, Schienenschleifarbeiten zwischen Wilferdingen-Singen und Pforzheim Hauptbahnhof statt. "Daher entfallen zwischen 22.55 Uhr und 0.36 Uhr vier Zugverbindungen auf diesem Streckenabschnitt", so die Ankündigung in der Pressemitteilung. Die AVG richtet nach eigener Aussage für Fahrgäste mit Bussen einen Schienenersatzverkehr in dem betroffenen Abschnitt ein.

Die Abfahrtszeiten des SEV finden Sie hier (Link führt auf externe Seite).