14.12.2016 18:30 Karlsruhe Appell an Tannen-Diebe: "Bitte bringt unseren Weihnachtsbaum zurück"

Diebstähle in der Weihnachtszeit sind ein leider häufig auftauchendes Thema. Ein besonders skuriler Diebstahl hat sich in der Montagnacht in Karlsruhe ereignet. Unbekannte haben in der Ettlinger Straße einen Tannenbaum geklaut - geschmückt und samt Ständer.