Anschlag in Barcelona: 13 Tote - 4 Verletzte aus Rastatt

Stunden des Terrors in Spanien: Bei einem islamistischen Anschlag haben Terroristen auf Barcelonas berühmter Flaniermeile Las Ramblas nach Angaben der Behörden mindestens 13 Menschen getötet. Unter den Verletzten sollen nach Angaben des Badischen Tagblatts auch vier Jugendliche aus Rastatt sein.

88 weitere Menschen wurden verletzt, nachdem ein Lieferwagen in eine Menschenmenge gerast war. Wenige Stunden nach dem Terrorakt wurden bei einer Polizeioperation etwa 100 Kilometer südlich von Barcelona fünf mutmaßliche Terroristen erschossen. Nach spanischen Medienangaben planten die Täter in Cambrils eine ähnliche Tat wie in Barcelona, trugen aber auch Sprengstoffgürtel.

Aktualisierung 12.08 Uhr:

Bei dem islamistischen Anschlag in Barcelona sind nach Angaben des Auswärtigen Amts 13 Deutsche teils lebensgefährlich verletzt worden. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass auch unter den 13 Todesopfern deutsche Staatsangehörige seien, sagte der Sprecher des Auswärtigen Amtes, Martin Schäfer, in Berlin.

Aktualisierung 12.15 Uhr:

Wie das Badische Tagblatt am Freitag berichtet, sollen unter den Verletzten des Terroranschlags auch vier Jugendliche aus Rastatt sein. "Sie sind Teilnehmer einer Freizeit einer evangelischen Kirchengemeinde, die etwa zwei Stunden von Barcelona entfernt ihr Quartier aufgeschlagen hat. Sie hatte einen Tagesausflug in die Metropole unternommen," so das BT.