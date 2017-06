Karlsruher Experten sollen die Info-Nummer 115 deutschlandweit vorantreiben. Seit 2011 können Bürger, die eine Verwaltungsfrage an die Behörden haben, diese Nummer wählen.

Die Behördenrufnummer 115 ist die direkte telefonische Verbindung zur Verwaltung bei der Fragen rund um Verwaltungsaufgaben beantwortet werden können. Die Stadt und der Landkreis Karlsruhe betreiben seit 2011 ein gemeinsames Servicecenter. 35 Agenten des Ordnungs- und Bürgeramtes beantworten Verwaltungsfragen für mittlerweile 18 Kommunen des Landkreises.

Eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung des Bundesinnenministeriums aus dem Jahr 2016 wies nach, dass dadurch pro Anruf ein kostenrelevanter Vorteil von 1,11 Euro in der Verwaltung entsteht. Die Vorteile sprechen sich herum: Baden-Baden will in den kommenden Wochen dem 115-Verbund beitreten und die Telefonie über das Karlsruher Servicecenter abwickeln lassen.

Ritterschlag erhalten

Auf der gesamtdeutschen Teilnehmerkonferenz wurde Karlsruhe neben Frankfurt am Main und dem Kreis Lippe in den Lenkungsausschuss des 115-Bundesverbandes gewählt. Der Lenkungsausschuss ist die zentrale Entscheidungsinstanz, die im 115-Verbund die grundlegenden Beschlüsse trifft. "Dort Mitglied zu sein ist ein Ritterschlag für unser Servicecenter", so der Leiter des Ordnungs- und Bürgeramtes der Stadt Karlsruhe Björn Weiße.

Im Lenkungsausschuss gestaltet Karlsruhe aktiv die Zukunft der Behördennummer 115 in Deutschland mit. "Die 115 wird sich inhaltlich deutlich ändern", ist sich Weiße sicher. Ziel sei, "die Weiterentwicklung von einem reinen Telefonieangebot zu einem modernen Online-Angebot für die öffentliche Verwaltung."

Keine "unnötigen" Behördengänge mehr

Alle 115-Verbundteilnehmer stellen ihre Informationen nach einem vorgegebenen Standard in einer Datenbank zur Verfügung. So soll es allen Mitarbeitern der Servicecenter möglich sein die Fragen in gleicher Servicequalität bundesweit beantworten zu können. Was heute noch per Telefon erfolgt, soll zukünftig auch digital möglich sein. Unnötige Behördengänge lassen sich so vermeiden. Bis zum Jahr 2025 sollen rund 80 Prozent der Menschen in Deutschland die 115-Dienstleistungen nutzen können und das Servicecenter Karlsruhe dabei eine maßgebende Rolle einnehmen.