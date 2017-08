Ein bisher eher unauffälliges Virus ist jetzt in den Landkreis Karlsruhe zurückgekehrt: Das Landratsamt warnt Hundebesitzer in der Region vor dem sogenannten Staupevirus. Nachdem es in den vergangenen drei Jahren mehrere Fälle in den Landkreisen Böblingen und Esslingen gegeben habe, sei das Virus in diesem Jahr nun auch über den Enzkreis in den Landkreis Karlsruhe vorgedrungen.

Hundehandel und Füchse als Problem

So ist das Virus bei drei Füchsen und einem Dachs auf den Gemarkungen Oberhausen-Rheinhausen, Ubstadt-Weiher, Stutensee und Östringen aufgetreten, berichtet das Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung des Landratsamtes Karlsruhe. "Das Staupevirus ist vor allem für Fleischfresser ansteckend und krankheitauslösend", warnt der Karlsruher Tierarzt Alexander Viernich auf Nachfrage von ka-news. Im schlimmsten Fall könne die Infektion für das Tier tödlich enden.

Wie es möglich ist, dass das Virus wieder in die Region zurückkehrte, drüber kann das Veterinäramt nur mutmaßen. "Ich denke, dass die Fuchspopulation wieder angestiegen ist und damit der Infektionsdruck angestiegen ist", so eine Erklärung der Leiterin Alexandra Börner. Als zweite Möglichkeit nennt sie den illegalen Welpenhandel aus dem Ausland.

Das Virus wird über Körperflüssigkeiten, Kot, Urin, Speichel, Augensekret und Husten oder Nasenauswurf übertragen. Die Aufnahme erfolge meist über Einatmen und werde innerhalb von 24 Stunden im Körper aufgenommen, so Tierarzt Viernich weiter. Zwischen acht und neun Tage würden nach der Infektion vergehen, bis das Gewebe infiziert wäre. Eine Infektion muss nicht zwangsläufig tödlich enden. Aber: "Hunde mit schlechter Immunantwort sterben nach zirka neun bis 14 Tage nach der Infektion", meint Viernich.

Hunde mit einer mittleren Immunität zeigen nach Erfahrung des Tierarztes hingegen nur Symptome wie Erbrechen, Durchfall, Appetitlosigkeit, erhöhte Körpertemperatur oder Nasen- bzw. Augenausfluss. Bei guter Immunität eliminieren Hunde das Virus fast restlos ohne Symptome, so der Karlsruher Tierarzt. Menschen können sich mit dem Virus nicht infizieren.

Nach der Infektion können nur noch Symptome behandelt werden

Hundehalter können ihre Tiere schützen, mahnt Viernich - und zwar durch eine Impfung. Diese sollte im Alter zwischen 6 bis 16 Wochen vorgenommen und regelmäßig aufgefrischt werden. Im Normalfall sei die Ansteckung bei einem gesunden und regelmäßig geimpften Hund durch einen infizierten Hund sehr unwahrscheinlich aber nicht ausgeschlossen.

Außerdem empfiehlt er Hundehaltern, ihre Lieblinge derzeit nicht frei laufen zu lassen, vor allem nicht dort, wo es freilebende Füchse gibt. Und wenn ein Hund infiziert ist? In diesem Fall rät der Karlsruher Experte, schnellstmöglich zu einem Tierarzt zu fahren - und zwar im besten Fall ohne Kontakt mit anderen Hunden oder infizierten Gegenständen zu haben. Die Tierärzte könnten dann aber ausschließlich die Symptome des Virus behandeln.

Der Artikel wurde nachträglich bearbeitet.