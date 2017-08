Ein 19-Jähriger, der einen Taxifahrer in Karlsruhe angegriffen hat, ist zu zweieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt worden. Das Landgericht Stuttgart sprach ihn am Montag des räuberischen Angriffs mit versuchter, besonders schwerer räuberischer Erpressung und der gefährlichen Körperverletzung schuldig.

Der Verurteilte sitzt bereits seit dem 31. März in der Jugendvollzugsanstalt. Laut Anklage war er am 30. März in Karlsruhe in ein Taxi gestiegen und hat den Fahrer mit einer Schreckschusswaffe bedroht. Als der Fahrer versucht habe, ihm die Pistole zu entreißen, habe der Angeklagte seinem Opfer ins Gesicht geschossen. Anschließend sei er geflohen. Er habe sich aber noch am selben Tag bei der Polizei gemeldet.