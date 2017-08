Ein Messerangriff auf einen Polizisten sorgte im April für Aufregung im Karlsruher Stadtteil Hagsfeld. Monate später muss sich ein 55 Jahre alter Mann vor dem Karlsruher Landgericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft legt ihm unter anderem gefährliche Körperverletzung zur Last.

Es ist Mitte April dieses Jahres: In der Halleschen Allee im Karlsruher Stadtteil Hagsfeld einen Haftbefehl von 2013 vollstrecken. Doch die Situation eskaliert: Der 55-Jährige rammt dem 22 Jahre alten Polizeibeamten ein Messer in den Oberschenkel. Der Verletzte wird vom Notarzt an Ort und Stelle erstversorgt und kommt anschließend mit einem Rettungswagen in eine Karlsruher Klinik.

Der 55-Jährige kann fliehen, mit einem Hubschrauber wird er von den Beamten gesucht und am Ende festgenommen. Auf der Flucht habe er Stichbewegungen in Richtung des Oberkörpers zweier Beamter ausgeführt, so die Annahme der Staatsanwaltschaft. Noch bevor die Einsatzkräfte des Mannes festnehmen konnten, hat sich dieser zudem mit dem Messer selbst schwerwiegende Verletzungen zugefügt.

Der Fall landet jetzt vor dem Karlsruher Landgericht: Ab Donnerstag muss sich der 55-Jährige wegen gefährlicher Körperverletzung, versuchter gefährlicher Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Sachbeschädigung und Beleidigung verantworten. Insgesamt sind drei Prozesstage angesetzt. Das Urteil wird nach aktuellem Stand am 8. November erwartet.