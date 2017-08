15.11.2016 19:00 Karlsruhe Anbindung dm-Zentrale: Wende oder Kreisverkehr für den Bahnhof Durlach

Am Bahnhof Durlach wird im Zusammenhang mit dem Park & Ride Platz bereits 2017 eine Wendemöglichkeit für Personenkraftwagen auf der vorhandenen Verkehrsfläche realisiert. Das kündigt die Stadt in einer Pressemitteilung an. Im Gespräch sind ein Kreisverkehr oder eine Wende.