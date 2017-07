In Karlsruhe ist es in der Kaiserallee auf Höhe der Haltestelle Yorckstraße zu einem Unfall gekommen. Wie die Polizei berichtet, sind zwei Autos an dem Unfall beteiligt. Die Rettungskräfte sind vor Ort.

Nach ersten Informationen liegt einer der beiden Pkw auf der Seite. Die Polizei gibt in ihrer Eilmeldung an, dass offenbar zwei Personen verletzt wurden. Wie ein Beamter des Unfalldienstes im Gespräch mit ka-news angibt, ist ein Auto vermutlich seitlich in einen anderen Wagen gefahren, wodurch dieser auf die Seite umkippte. Ersten Einschätzungen zufolge war eine Ampel an der Kreuzung zum Unfallzeitpunkt ausgefallen. Nähere Informationen zur Schwere der Verletzungen liegen aktuell noch nicht vor.

Aktualisierung, 17.20 Uhr:

Wie die Polizei berichtet, wurden bei einem Verkehrsunfall auf der Kaiserallee am Montagvormittag vier Personen leicht bis mittelschwer verletzt. Nach den Feststellungen des Verkehrsunfalldienstes war die 25-jährige Fahrerin eines Kleinbusses auf der Blücherstraße in Richtung der Kaiserallee unterwegs.

An der Kreuzung der Kaiserallee/ Yorckstraße war die Ampel wegen Reparaturarbeiten außer Betrieb. "Offenbar ohne die nunmehr gültigen Verkehrszeichen zu beachten, überquerte die junge Frau die Kreuzung und stieß mit dem Wagen eines von der Kaiserallee in Richtung Stadtmitte querenden 80 Jahre alten Fahrers zusammen", heißt es im Polizeibericht.

Der Kleinbus prallte in die linke Fahrzeugseite des Seniors, dessen Auto wiederum ausgehebelt wurde nach rechts abkippte. Dabei touchierte das kippende Fahrzeug noch den verkehrsbedingt wartenden Wagen eines 47 Jahre alten Fahrers. Dieser wollte ursprünglich die Kaiserallee von der Yorckstraße her queren. Durch den Unfall wurden die 25 Jahre alte, mutmaßliche Verursacherin und ein mitfahrendes 10-jähriges Mädchen leicht verletzt.

Der 80-Jährige und dessen 79 Jahre alte Beifahrerin zogen sich mittelschwere Verletzungen wie Prellungen, leichte Schnittwunden und ein Schleudertrauma zu. "Während das Kind zur ambulanten Behandlung unter Einsatz eines Rettungsteams in die Kinderklinik kam, wurden die beiden Insassen im zweiten Pkw von Rettungskräften stationär in ein Krankenhaus eingeliefert", so die Polizei weiter.

Die Insassen im dritten Auto blieben unverletzt. Der Bahnverkehr war durch den Unfall nicht beeinträchtigt. Unterdessen wurde der Straßenverkehr durch Beamte der Verkehrsüberwachung geregelt wurde. Wegen ausgelaufener Betriebsstoffe war noch eine Nassreinigung notwendig. Der Gesamtschaden liegt bei etwa 12.500 Euro. Alle Fahrzeuge wurden abgeschleppt.