Lange Zeit war die Fernsehsendung "Aktenzeichen XY ungelöst" die Möglichkeit, viele Menschen für die Ermittlungsarbeit der Polizei zu erreichen. Diese Sendung gibt es noch heute, doch mittlerweile stehen den Ermittlern auch Facebook, Twitter und Co. für ihre Arbeit zur Verfügung. Immer wieder kämpft die Polizei aber auch mit Falschmeldungen, die im Netz die Runde machen.

Der 22. Juli 2016 ist ein Tag, den man in München nicht mehr vergessen wird. An diesem Freitag beschloss der Schüler David S., im Olympia-Einkaufzentrum (OEZ) um sich zu schießen. Neun Menschen verloren ihr Leben, mindestens 32 Personen wurden verletzt. Während des Amoklaufs des 18-Jährigen war die Lage lange Zeit unübersichtlich.

Dazu trugen auch die vielen Meldungen bei, die auf Facebook, Twitter und Co. die Runde machten. Die Münchner Polizeibeamten hatten alle Hände voll zu tun, um der Lage Herr zu werden. Während Panik in der bayrischen Landeshauptstadt auszubrechenden drohte, gaben die Presseverantwortlichen nur gesicherte Informationen weiter. Zudem warnten sie in vier Sprachen davor, Fotos der Tat im Netz zu teilen und gingen auf die verschiedenen Verschwörungstheorien ein.

Wichtig:

Bitte keine Bilder und Videos von #Schießerei #München veröffentlichen.

Stellt sie uns zur Verfügung unterhttps://t.co/29Df0qGgM6 — Polizei München (@PolizeiMuenchen) 22. Juli 2016

Karlsruher Polizei bei Facebook und Twitter

Nach dem Amoklauf von München gab es von vielen Seiten Lob für die Social-Media-Arbeit der Münchner Beamten. Wie wichtig der Umgang mit Facebook, Twitter und Co. ist, weiß man auch bei der Karlsruher Polizei. Seit 2013 sind die Gesetzeshüter der Fächerstadt auf Facebook vertreten. Anderthalb Jahre später konnte die Netzgemeinde die Arbeit der Beamten dann auch auf Twitter verfolgen.

Seither haben rund 13.000 Menschen den Daumen hoch für die Facebookseite der Karlsruher Polizei gezeigt, etwa 3.500 haben die Polizei-Tweets auf Twitter abonniert. Das Fazit nach drei Jahren Social-Media-Arbeit? "Mit den sozialen Medien haben wir überwiegen positive Erfahrungen gemacht", so Polizeisprecher Sven Brunner.

Ausfällige Diskussionen oder Beiträge gebe es kaum. "Beim Kontakt mit der Polizei ist die Hemmschwelle relativ hoch." Wenn doch mal ein Beitrag entgleisen sollte, greifen die Verantwortlichen moderierend ein. Bei gravierenden Fällen könne auch schon ein Ermittlungsverfahren eingeleitet werden, gibt Brunner weiter an.

"Aussage der Polizei hat anderen Stellenwert"

Handlungsbedarf besteht laut Brunner auch bei Falschmeldungen, die gerade im Netz schnell die Runde machen und dadurch eine große Eigendynamik entwickeln. Nicht nur in der Folge des Amoklaufs in München wurden unzählige Gerüchte in Facebook gestreut.

Auch im Raum Karlsruhe kam es vor rund zwei Jahren zu einer Verunsicherung, weil in einer Ettlinger Schule ein Amoklauf gemeldet wurde, erinnert sich der Polizeisprecher. Vier Schülerinnen hatten damals einen verdächtigen Mann beobachtet, der etwas hinter seinem Rücken versteckt haben sollte. Während ein Großaufgebot an Einsatzkräfte das Gelände absuchte, sei im Internet schon von mehreren Toten die Rede gewesen - Gerüchte, die keinen Funken Wahrheit enthielten.

"Dann ist es wichtig, die Dynamik mit der Schaffung von Klarheit zu bremsen", so Brunner. Dies geschieht durch die Weitergabe von gesicherten Informationen. "Wenn die Polizei eine Aussage trifft, dann hat das einen ganz anderen Stellenwert" erklärt der Polizeipressesprecher.

Reichweiten von bis zu einer Million

Ein großer Vorteil: Mit den sozialen Medien kann die Polizei Menschen informieren, die bisher nicht erreicht werden konnten. Wie viele Menschen mit einem Post erreicht werden können, zeigt ein weiteres Beispiel aus der Vergangenheit. Nach einem Unfall auf der A8, bei dem ein Kleinkind ums Leben kam, wurden über die sozialen Medien Zeugen gesucht. Über eine Millionen Menschen haben laut Brunner die Suchmeldung gesehen. Bereits am Tag nach dem Unfall meldete sich ein Zeuge, der zur Klärung des Unfallverlaufs beitragen konnte.

Die Social-Media-Arbeit der Karlsruher Polizei soll sich künftig auch weiterentwickeln. Bald soll es neben Zeugenaufrufen auch Fahndungen über Facebook geben, so Brunner im Gespräch mit ka-news. Während es vor rund einem dreiviertel Jahr noch Uneinigkeit über die Umsetzung gab, sind die Rahmenbedingungen mittlerweile geschaffen. Damit sich die Bilder von Straftäter nicht unkontrolliert im Netz verbreiten, lädt die Polizei diese auf einer eigenen Plattform hoch und verlinkt sie auf Facebook und Twitter.

Facebook, Twitter und künftig auch Snapchat?

Auch eine weitere Neuerung könnte umgesetzt werden: Während die Berliner Polizei bereits Snapchat für sich entdeckt hat, "snappen" die Karlsruher noch nicht. "Aber das kann noch kommen", sagt Brunner. Künftig wolle man sich nicht auf einzelne Kanäle beschränken, sondern eine Mischung anbieten.

Doch auch bei der neuen viralen Ermittlungsarbeit haben die alten Methoden nicht ausgedient. "Notrufe sollten noch immer telefonisch erfolgen, für eine Anzeige müssen die Betroffenen noch immer die Dienststellen aufsuchen." Die sozialen Medien seien mehr zur Aufklärung und als Ergänzung zur klassischen Öffentlichkeitsarbeit zu sehen, so Brunner abschließend.

