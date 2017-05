vor 2 Stunden Karlsruhe Am Europaplatz: 27-Jähriger streift beim Vorbeilaufen zwei Männer und wird angegriffen

In der Nacht auf Donnerstag ist ein 27-Jährige Mann am Europaplatz in Karlsruhe von zwei Männern angegriffen worden. Wie Zeugen berichten, habe das Opfer die beiden zuvor beim Vorbeilaufen gestreift.