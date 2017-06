Am Epplesee: 22-Jähriger bestiehlt Badende - Polizei sucht Zeugen

Ein 22 Jahre alter Mann steht im dringenden Verdacht, am Montagabend am Forchheimer Epplesee zumindest zwei Badende bestohlen zu haben.

"Zeugen hatten gegen 20.40 Uhr nahe des Parkplatzes am nördlichen Seeufer beobachtet, wie eine Handtasche die steile Böschung hinabrutschte und daraufhin den Verdächtigen festgehalten, der die Tasche offenbar gerade weggeworfen hatte", so die Polizei in ihrem Pressebericht.

Zudem entdeckten die Helfer bei dem Mann ein aus der Handtasche stammendes Handy sowie ein aus einem gestohlenen Rucksack entwendetes Mobiltelefon. Nachdem die Gegenstände ihren Eigentümern zurückgegeben waren, konnte sich der 22-Jährige zwar losreißen und in Richtung Silberstreifen flüchten. Die ihm nachsetzenden Zeugen holten ihn aber im Douglasienweg wieder ein und hielten ihn schließlich bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei in Schach.

Bei seiner Festnahme führte der mit über 1,4 Promille unter Alkoholeinwirkung stehende Mann keine gestohlenen Sachen mehr bei sich. So ist der Verbleib des olivfarbenen Rucksackes und der aus der Handtasche entwendeten 30 Euro Bargeld noch ungeklärt.

Die Beamten des Polizeipostens Rheinstetten bitten bei ihren weiteren Ermittlungen auch um die Meldung eines unter Umständen wichtigen Zeugen. Der Mann, der während des Hinabrutschens der Tasche, hinter dem Verdächtigen gestanden und diesen auch angesprochen hatte, wird unter Telefon (07242) 93480 um seine Meldung gebeten. Anrufe außerhalb der Bürozeiten nimmt das Polizeirevier Ettlingen unter der Nummer (07243) 32000 entgegen.