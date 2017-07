vor 2 Stunden Karlsruhe Allein zu Oma: Ausreißer in S-Bahn nach Karlsruhe entdeckt

Ein Vierjähriger hat am Sonntagabend die Bundespolizei auf Trab gehalten. Eine Frau war in der S-Bahn von Achern nach Karlsruhe unmittelbar nach dem Halt in Durmersheim auf den kleinen Fahrgast aufmerksam geworden, der offensichtlich ganz allein unterwegs war. Von den Eltern fehlte jede Spur.