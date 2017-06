Ein angeblicher Wasserrohrbruch in der Nachbarschaft, ein dringender Toilettengang, großen Durst zu leiden, früher mal in dem Haus gewohnt zu haben. Unter solchen Vorwänden waren am Montag in der Region gleich mehrere Trickdiebe auf Tour und versuchten bei Senioren ihr Glück.

"In zwei Fällen waren in der Karlsruher Ost- beziehungsweise Südstadt die Langfinger auch erfolgreich und erbeuteten Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro", so die Polizei in einem Bericht am Dienstag. Bei Versuchen blieb es indessen in Philippsburg-Rheinsheim, Oberhausen-Rheinhausen und in Ettlingen, heißt es weiter.

"Hat es ein Dieb oder eine Diebin - oftmals reisende Täter mit dunklerem Teint - erstmal in die Wohnung eines seiner Opfer geschafft, haben die Auserwählten meistens keine Chance mehr, einen Diebstahl zu verhindern. Denn in allen Fällen wird der Wohnungsinhaber geschickt abgelenkt und von diesem unbemerkt ein Tatgenosse in die Räume gelassen, der unbehelligt nach Wertsachen suchen kann", beschreibt die Polizei das Vorgehen weiter.

Das Polizeipräsidium Karlsruhe rät daher insbesondere älteren Bewohnern, auch jenen in Seniorenheimen, selbst bei sehr schlüssig klingenden Angaben keinesfalls Fremde in die Wohnung zu lassen und umgehend die Polizei zu verständigen.