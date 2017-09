In den Nachtstunden von Montag, 11. September, bis Donnerstag, 14. September, werden im B 10-Tunnel Grötzingen die halbjährlichen Reinigungs- und Wartungsarbeiten durchgeführt. Autofahrer müssen sich hier dann auf eine Sperrung einstellen.

Wie die Stadt in ihrer Pressemitteilung ankündigt, muss der Tunnel an diesen Tagen von 18.30 bis 5 Uhr voll gesperrt werden. Der Verkehr wird in dieser Zeit durch die Augustenburgstraße umgeleitet. "Tagsüber ist der Tunnel ungehindert zu befahren", so die Stadt.