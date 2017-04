14.04.2017 19:00 Stutensee Achtung Autofahrer: Ampel am Knotenpunkt der L604 außer Betrieb

Die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) führen ab dem 18. April bis voraussichtlich zum 24. April an der Ampel entlang der Stadtbahnlinie in Büchig technische Arbeiten durch. In einer Pressemitteilung erklärt die Stadt Stutensee, was auf Autofahrer zukommt.