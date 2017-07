Reisewilligen steht zu Beginn der Sommerferien laut dem ADAC und dem Autoclub ACE das stauträchtigste Wochenende des Jahres bevor. Im Südwesten müssten sich Autofahrer von Freitag an vor allem auf der Autobahn 5 zwischen Heidelberg, Karlsruhe und Freiburg sowie auf der A6 zwischen Mannheim, Heilbronn und weiter Richtung Nürnberg auf lange Wartezeiten einrichten.

Auch die A8 von Karlsruhe bis Stuttgart, Ulm, München und Salzburg werde in beide Richtungen betroffen sein; ebenso wie die A81 in beide Richtungen zwischen Heilbronn und Stuttgart und weiter bis Herrenberg.

Der ADAC empfiehlt, am ersten Sommerferien-Wochenende möglichst daheim zu bleiben. "Die Stausituation könnte an diesem Wochenende eskalieren", hieß es. Für Kummer sorgen dabei im Südwesten auch zahlreiche Baustellen. Schwerpunkte sind laut Verkehrsministerium die Großräume Stuttgart (A8 und A81) und Karlsruhe (A5) sowie die A8 zwischen den Anschlussstellen Mühlhausen und Ulm-West. Neben Baden-Württemberg startet auch Bayern in die Sommerferien.