Sonnenschein oder Regen, warm oder kalt? Dieses Jahr scheint sich der Sommer nicht festlegen zu wollen. Auf Temperaturen über 30 Grad folgten immer wieder Temperaturabstürze und Regen. Wie diese Achterbahnfahrt weiter geht? Das hat Wetterexperte Bernhard Mühr vom Karlsruher Institut für Technologie (KIT) ka-news verraten.

Eigentlich ist es nicht der Monat August, der für seinen eigenen Willen bekannt ist. Doch nicht etwa im April, sondern in diesem Monat zeigt sich das Wetter immer wieder wechselhaft. Und das wird wohl auch in nächster Zeit so bleiben, wie Diplommeteorologe Bernhard Mühr verrät. "Das Auf und Ab bei den Temperaturen und dem Wetter geht auch in den nächsten Tagen noch weiter. Ein stabiler, sommerlich warmer oder heißer Witterungsabschnitt ist vorerst nicht in Sicht," so der Wetterexperte gegenüber ka-news.

So auch am bevorstehenden Wochenende: In Karlsruhe soll nach den weitgehend trockenen und relativ warmen Tagen Donnerstag und Freitag in der Nacht auf Samstag wieder eine Kaltfront zu spüren sein. Samstag und Sonntag kühlen die Temperaturen laut Mühr ab. Aber immerhin: "Am Wochenende scheint häufig die Sonne. Und zu Beginn der neuen Woche wird es vorübergehend auch wieder wärmer," erklärt der Experte.

Sonne macht sich dieses Jahr rar

Insgesamt zeigt sich der August nach Ansicht des Wetterexperten aber nicht ungewöhnlich. Die erste Hälfte des Monats verlief demnach sogar ein bis zwei Grad zu warm - richtig heiß war es mit 31,2 Grad allerdings nur am 1. August. Wie Mühr weiter erklärt, fielen bisher insgesamt 48,5 Millimeter Niederschlag. Das entspräche 61 Prozent der durchschnittlichen Monatssumme.

Was jedoch auffällig ist: "Die Sonne machte sich im August 2017 bislang eher rar, sie schien lediglich 82,5 Stunden lang, das entspricht 37 Prozent der Monatssumme von 223 Stunden," so der Meteorologe auf Anfrage von ka-news.

Hitzesommer 2015 nicht mehr einzuholen

Und wie fällt der Vergleich zu den vergangenen Jahren aus? Nach Aussage des Wetterexperten verlief der August 2016 vor allem in seiner zweiten Hälfte sehr warm. Demnach brachte dieser Monat sechs heiße Tage mit Temperaturen bis zu 35,6 Grad mit sich. Außerdem kam damals mit rund 260 Stunden eine überdurchschnittliche Sonnenscheindauer hinzu. "Beides werden wir in diesem Jahr im August nicht mehr schaffen," bestätigt der Wetterexperte.

Auch der August vor zwei Jahren sei mit seinen 13 heißen Tagen und Temperaturen bis 38,7 Grad nicht mehr zu toppen. In Bezug auf den Niederschlag stehe aber für den August 2017 noch nicht fest, ob er tatsächlich als verregneter Sommermonat Geschichte schreiben wird, schildert Mühr.

Wechselhafter August, sommerlicher September?

Was die Aussichten auf einen "Altweibersommer" angeht, will er sich noch nicht festlegen. Eine Vorhersage für das Wetter des kommenden Monats könne man gegenwärtig nicht machen. "Aussagen über den September lassen sich noch nicht ableiten und es steht noch nicht fest, welche Wetterregime sich über dem Atlantik und Mitteleuropa bevorzugt einstellen werden," erklärt der Experte.

Grundsätzlich seien aber auch im September noch Tagestemperaturen von über 30 Grad möglich - genau so gut könne ein September demnach aber auch schon recht herbstlich sein.

